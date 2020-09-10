【行山】海洋公園辦南朗山秘道行山團　帶你到纜車路線下打卡

海洋公園將推出行山團！海洋公園在官網宣布，會在10月陸續推出「森度遊」活動，包括南朗山秘道行山團，帶遊客到纜車下影靚景。

海洋公園的「森度遊」入面有3項活動，當中有南朗山秘道行山團。公園會派專人帶路，領遊客踏上海洋公園首次對外開放的行山徑，讓遊客可以在纜車線路下影靚景，並了解沿路生態環境。

海洋公園將開辦南朗山秘道行山團。（海洋公園提供）

南朗山西麓本身有行山徑登山，行山人士可以由南朗山道接上由區議會興建的山徑，行到上山腰的南朗亭，之後再跟原始山路上到直升機坪，再行樓級登上284米高的南朗山山頂，從高處看海洋公園的纜車。

不過，今次海洋公園開放的行山徑則位於南朗山東麓，更近纜車路線，讓行山人士可以更近距離觀賞纜車行駛及深水灣景色。

從南朗山的直升機坪外面，望往深水灣的景色。（顏銘輝攝）

現有南朗山行山路線介紹：

【南朗山行山路線】黃竹坑上山俯瞰海洋公園 睇香港仔避風塘日落

【香港仔行山路線】從黃竹坑站登南朗山 望海洋公園觀布廠灣日落

除了南朗山秘道行山團外，「森度遊」還包括瑜伽和冥想及特色露營。遊客可以在水族館等地方做瑜伽和冥想，包括特別設計的動物瑜伽。至於特色露營就是一次兩日一夜的體驗，遊客可以在高峰樂園上露營。

海洋公園在網站介紹最新的「森度遊」活動。（海洋公園官網）

海洋公園表示，他們希望透過「森度遊」讓遊客重新發現公園背山面海的隱世靚景，活動將於10月陸續推出，稍後公布詳情。

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