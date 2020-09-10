【中超】白禮頓球星穆爾情傾中國多時　加盟上海上港董事長爆金句

澳洲國腳阿倫穆爾（Aaron Mooy）離開白禮頓，在當打之年轉戰中超，加盟上海上港。 新球會為他舉行歡迎會，董事長語重心長向他勸告，可圈可點。

穆爾2019年8月由哈特斯菲外借至白禮頓，2020年1月正式加盟簽約3年半。這個中場球員在球隊表現出色，2019/20球季英超32次上陣攻入兩球，協助球隊取得第15位，成功護級之餘，38戰得41分創下球隊在英超歷來最高分數。

白禮頓領隊樸特（Graham Potter）讚揚穆爾在球隊期間極度專業，他指出這宗轉會對各方都有好處，「我們有幾個優秀球員都處於同一狀況，阿倫（穆爾）會得到我們的祝福。」

【上海上港為穆爾辦見面會】

合約特別條款證早已鍾情中超？

穆爾的足球生涯並不平坦，由英超流落到蘇超、A-League、英冠之間游走，幾經辛苦終掙扎到重返英超，並穩佔正選一席，大放異彩之際卻突然轉身離開全球最受轉注的聯賽，令人意外。

然而根據英國傳媒報道，此子或早已渴望加盟中超。據報穆爾無論在之前效力的哈特斯菲還是剛離開的白禮頓，均在合約中加入一項特別條款：只要球會收到符合約定的轉會費，便要讓他離隊加盟中超聯賽球隊。

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【穆爾：由金髮少年到光頭中年】（按圖放大）

穆爾近日正式加盟中超豪門之一的上海上港，周薪據報為18萬澳元（約101萬港元／10萬英鎊），較他在白禮頓時的3.85萬英鎊高出一倍有多。現年29歲的他在上港將跟侯克、奧斯卡、阿奴杜域做隊友，令球隊星味更濃。

他在15歲時由澳洲遠渡英國，加盟當時仍在英超的保頓青年軍。由於未獲一隊上陣機會，2010年他拒絕跟球會續約，轉戰蘇超球隊聖美倫。兩年後他回到祖家澳洲，加盟西悉尼流浪者，2014年再跳槽至另一A-League球隊墨爾本城。2016年加盟英超球隊曼城，並隨即被外借到仍在英冠的哈特斯菲。他成功帶領球隊在升班附加賽中勝出，並獲買斷，可是哈特斯菲在2018/19球季在英超包尾降班，2019/20球季先借後賣予白禮頓。

國家隊方面他亦是主力一員，累積43次為澳洲上陣，攻入6球，2018年世界盃決賽周澳洲3場分組賽，穆爾均獲派正選上陣。

【今夏已落實轉會】

+ 33 + 33 + 33

上海上港董事長爆金句

完成14天隔離後，新東家上海上港9月9日為穆爾舉行見面會，球會董事長張敏親自歡迎，向他遞上19號球衣。

張敏特別引用中國國家主席習近平9月8日一句「沒有從天而降的英雄」，認為球會在疫情快將雨過天晴時刻，「沒有從天而降的英雄，只有為每場戰爭、戰役、戰鬥而奮戰的勇士」，寄語這個澳洲新外援必須努力為球隊拼搏，從而體會「中超賽場和英超賽場不一樣的風味。」周四（10日）他已前往蘇州，與隊友會合。

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