全民檢測｜體院一連兩日全員病毒檢測　向政府爭取盡快重新開放

第3波疫情爆發後，香港體育學院7月底開始封院，僅予部份精英運動員入內閉門訓練。體院主席林大輝今午（12日）指，明日開始一連兩天安排精英運動員、教練及員工做病毒檢測，向政府爭取盡快重新開放體院。

體院自7月29日至今共6次延長「封院令」，留在體院訓練的運動員已封閉訓練逾45天，最新一次「封院令」，暫定下周二（15日）屆滿。體院主席林大輝今日聯同院長李翠莎及副院長蔡玉坤交代最新情況。

體院由明日（9月13日）起一連兩天安排A級運動員、教練和職員作首輪病毒測試，主席林大輝（中）希望全員參加。（葉詩敏攝）

林大輝指為保障體院職員、運動員與教練健康，首階段是安排A級精英運動員、所有教練和職員參與檢測：「今明兩天由早上8時到晚上8時檢測，目標是1000人，500名職員（連外判），以及500名A級精英運動員接受第一輪檢測。」院長李翠莎補充，運動員、教練和職員每星期都接受檢測，減低染疫風險。

林強調，檢測是防疫基本，短時間內做大量人數檢測，相信只能得到政府協助與配合，而檢測機構是由政府決定。

除了爭取解封體院，體院副院長蔡玉坤表示會爭取豁免運動員戴口罩，以及重新開放體院泳池。（葉詩敏攝）

被問到若運動員不想接受檢測如何處理，林大輝說：「體院內的職員與運動員是大家庭成員，大家互相支持包容，我鼓勵所有人員參加，若不想參加，會先了解原因，例如怕痛或鼻敏感不適合等，我們有強大醫療團隊和心理專家等專業人員向他們解釋。」他表示，若運動員或教練到私人機構檢驗，只要合格和認可都會接受。

對於有外界視為「幫政府湊數」，林大輝否認，並指體院及個人也沒有此責任，體院使命是保障員工及運動員安全，因此希望大家接受檢測後能盡快重新開放體院，回復正常訓練，為連串賽事及東京奧運備戰。至於確實解封日子，他稱要視乎檢測機構公布結果時間及檢測結果。

自第三波疫情爆發，體院自7月底封院至今。（資料圖片）

除了向政府爭取盡快結束「封院令」，體院也將爭取豁免運動員戴口罩訓練，以及重開游泳池。副院長蔡玉坤表示，此舉是為了重開後同時確保運動員訓練質素，運動員高強度訓練不同於一般市民。

體院將安排A級精英運動員今明兩天分批作首輪檢測，之後再視乎情況分階段到B級運動員以及兼職運動員。

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