【英超】阿仙奴新兵齊發威　韋利安交兩助攻　兵工廠3球輕取富咸

英超延至9月掀起序幕，由阿仙奴及富咸兩支倫敦球會合演揭幕戰。 「兵工廠」兩名新兵齊齊「有貨交」，韋利安下半場貢獻兩個助攻，分別造就奧巴美揚及另一新兵馬加希斯建功，結果阿仙奴首戰以3：0輕取富咸，打響頭炮。

英超揭幕戰上演「倫敦打吡」，阿仙奴造訪由史葛柏加領軍的「升班馬」富咸。連奪足總盃及社區盾的兵工廠，後防主力大衛雷斯因傷缺陣，主帥阿迪達派出洛賀丁（Rob Holding）及新兵加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）扼守中路，同樣新加盟的韋利安亦列正選，與隊長奧巴美揚及拿卡錫迪合作攻堅。

由法甲里爾加盟的馬加希斯，地標戰初段險出洋相，回傳予復任正選的尼奴時，差點被富咸球員搶去腳下球，幸尼奴及時出迎化解危機。

奧巴美揚及後在左路策動攻勢，橫傳予格列沙加撞射，雖然「撻Q」但皮球彈中富咸守衛列姆（Sam Ream），門前一番混亂後，拿卡錫迪門前補中破網，射入今季英超首個入球。

拿卡錫迪門前補射破網，攻入今季英超第一球。（路透社）

韋利安首度披上阿仙奴球衣，差點藉罰球取得效力新東家首個入球，惜皮球穿過人牆射中門柱，奧巴及後在禁區內接應長傳一控一射，被富咸門將羅達克撲出，阿仙奴半場以一球領先。

富咸射手米祖域今仗先列後備。（路透社）

阿仙奴下半場再破富咸大門。兩名新兵合作，韋利安開出角球，加比爾馬加希斯力壓對手跳頂破網，下半場4分鐘頭槌建功，地標戰即有進帳。

8分鐘後，韋利安再度助攻，奧巴美揚左路接應切入大位，右腳熨射再下一城，這亦是奧巴2020年英超的第16個「士哥」。阿仙奴57分鐘擴大至3球領先優勢。

加比爾馬加希斯頭槌建功，首場英超上陣即有進帳。（路透社）

富咸主帥史葛柏加換入米祖域增強攻力，力爭「破蛋」，該名去季英冠神射手曾在禁區外試射，但被尼奴一抱入懷。阿迪達見球隊有3球優勢，先後收起韋利安及格列沙加，換入尼高拉斯比比及施巴路斯，最終阿仙奴保住勝果，揭幕戰輕取富咸全取3分。

新加盟的韋利安為隊友鋪橋搭路，今仗交出兩個助攻。（路透社）

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