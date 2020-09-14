【英超】愛華頓新兵大曬冷　揭幕戰作客一球挫熱刺

由摩連奴領軍的熱刺在英超揭幕戰，主場迎戰另一名帥安察洛堤帶領的愛華頓。「拖肥糖」今夏轉會市場銳意增強中場線，3名新兵齊齊正選登場，結果由卡維特利雲頭槌一箭定江山，力克熱刺全取3分。

愛華頓今夏轉會市場積極添兵，先後羅致哈美斯洛迪古斯﹑阿倫及杜哥利3名新兵，主帥安察洛堤今仗將3人同列正選，阿倫與杜哥利於中場伙拍安祖高美斯，J洛迪古斯則擔當右翼；熱刺新加盟的賀積查治及馬特杜靴迪同樣正選披甲。

陣容煥然一新的愛華頓，上半場中段有開紀錄的黃金機會，賓戴維斯回傳造就李察利臣單刀並推過門將洛里斯，卻埋門一腳高出。熱刺及後一次反擊，孫興慜長驅直進傳給後上的迪利阿里起腳，被愛華頓的比克福特撲出，雙方在上半場互無紀錄。

「拖肥糖」易邊後由迪治尼處理左路罰球傳中，卡維特利雲化身「飛將軍」衝頂頭槌破網，下半場10分鐘打開缺口，結果愛華頓憑這個入球奠勝，作客一球力克熱刺，今季英超打響勝鼓。

第三度與「肥安」合作的哈美斯洛迪古斯，英超處子戰在補時階段功成身退，雖然「占士」去季於皇馬長期坐冷板，但該名哥倫比亞球星地標戰並不失禮，根據足球數據網站《Opta》指洛迪古斯今仗交出5個關鍵傳送，對愛華頓的進攻有不少貢獻。

安察洛堤早前一口氣簽入3名新兵，今仗「曬冷」悉數正選上陣，「肥安」指3人是具質素的球員，首戰已經與球隊產生不錯的效果。安察洛堤當然盛讚愛將「占士」，指他在場上帶來不少威脅，即使速度不高亦問題不大，「J洛迪古斯在控球及傳球能力同樣上乘，我不擔心他的速度不適應英超，若果我要高速球員的話，我便會簽下保特而非洛迪古斯。」

上季尾走勢凌厲的熱刺，在開鑼首仗卻在主場吞敗，主帥摩連奴以懶惰形容球隊今仗表現，並歸咎於各種原因導致季前備戰不足，「我們在休季前部分球員患上新冠肺炎需要隔離，亦需要代表國家隊戰國際賽，使球隊欠缺體能及比賽狀態。球員今仗過於懶惰，我並不喜歡他們的表現。」