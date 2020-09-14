【美網】添姆反勝大滿貫首度封王　薩維列夫孤軍作戰不禁落淚

網球男單三大巨頭費達拿﹑拿度及祖高域壟斷近年的大滿貫錦標，今年美網決賽由添姆及阿歷山大薩維列夫對壘，必定誕生一名全新的大滿貫得主。 第4度出戰大滿貫決賽的添姆，盤數一度落後0：2，幸好該名奧地利球手及時回勇，連追兩盤收復失地，決勝盤戰至「Tie Break」以細分8：6力克薩維列夫，力戰逾4小時捧走今年美網冠軍。

近十年，僅得6名球手曾經贏得大滿貫男單錦標，除了「三大巨頭」費達拿﹑拿度及祖高域外，梅利﹑華雲卡及施歷亦曾揚威大滿貫。自2017年起，四大滿貫錦標不約而同落在「三大巨頭」手上，但3人在今年美網因不同原因而無緣決賽，阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）及添姆（Dominic Thiem）雙雙躋身決賽，篤定誕生一名新的大滿貫得主。

【近10年的男單大滿貫得主】

添姆早前3次殺入大滿貫決賽，分別不敵拿度及祖高域，與錦標擦身而過，如今第4度衝擊大滿貫錦標，與4強「死過翻生」的薩維列夫交手，該名德國球手4強絕地反勝卡蘭路布斯達，第一次闖進美網決賽。

大滿貫男單新冠即將誕生 添姆薩維列夫決賽爭開齋

上場在出局邊緣及時「回魂」逆轉的薩維列夫，取得教訓後今仗早段已入局，首盤兩破添姆發球局，以局數6：2先拔頭籌。薩維列夫次盤繼續強勢，以6：4再下一城，與美網錦標只差一盤。

薩維列夫首兩盤佔盡上風，一度領先盤數2：0。（Getty Images）

關鍵的第3盤，薩維列夫勢如破竹再破發，再無退路的添姆劣勢下及時反破對方發球局追平，及後再度在薩維列夫的發球局找到機會，以6：4追回一盤。雙方在第4盤拉成均勢，添姆戰至第8局終於找到缺口，並以局數6：3追成盤數2：2平手。

只要拿下決勝第5盤，便可高舉冠軍，二人未免有少許緊張，初段互相打破發球局，戰至末段再度重演，最後5個發球局二人4度打破對方，需要再一次以「Tie Break」定勝負，薩維列夫最終以一記反手失誤結束賽事，添姆以細分8：6贏得決勝盤，力戰超過4小時絕地反勝，終於初嘗大滿貫錦標的滋味。

添姆力戰4小時後贏波，首度捧走美網冠軍。（Getty Images）

27歲的添姆終打破「二奶命」，亦是美網男單決賽史上71年來首次落後兩盤下反敗為勝。添姆與薩維列夫自青年組賽事相識至今，私交甚篤，即使薩維列夫力戰而敗，亦甚有風度地主動與添姆相擁祝賀對方，添姆賽後坦言今場決賽值得有兩個冠軍。

二人由青年組相識至今，即使薩維列夫落敗亦立即上前恭賀添姆。（Getty Images）

一度擁有大好形勢，與錦標無限接近的薩維列夫，落敗後非常失落，坐在場邊垂下頭良久。薩維列夫今次孤軍作戰，事關他的父母及教練先後確診新冠肺炎，當他發表感想時不禁落淚，「我的父母一直陪伴我四出征戰，如今他們卻因染疫而無法到場，我希望帶獎盃回家，可惜事與願違。」