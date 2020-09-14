【F1】兩支紅旗主宰二年生命運　艾邦上台　羅素開齋只差一點點

F1首度在意大利麥捷奴賽道（Mugello Circuit）上演，安全車3次出動及兩次紅旗，最終僅得12架戰車完成賽事。 兩支紅旗，扭轉車手的命運，紅牛車隊艾邦曾在第二次重開時跌落中游，艾邦第3次起步「無甩拖」，及後趕過列卡度首度登上頒獎台。同為二年生的佐治羅素，原先一直穩佔有分位置，卻因紅旗而斷送取分機會。

麥捷奴首度上演F1分站，加斯利首圈被夾擊導致撞走韋斯達賓，雙雙退賽，安全車首度出動。正當安全車返回車房時，第7圈未重開便發生嚴重意外，麥奴臣慢駛被基奧雲拿斯「追尾」相撞，意外波及辛斯及拉迪菲，安全車隨即再度登場，賽會及後出示紅旗。

原在追趕列卡度的Racing Point「太子爺」史杜爾，入彎時爆胎撞向賽道的防撞欄，安全車出動不久後再一次出示紅旗，繼2016年巴西站後一場內兩度出現紅旗。

法拉利1000GP兩現紅旗 艾邦生涯首次開香檳

史杜爾炒車引致第2次出示紅旗。（Getty Images）

麥捷奴站前10名（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

兩支紅旗，主宰車手命運，當韋斯達賓退賽後，紅牛車隊的得分重擔落在艾邦身上，該名泰國車手首次重開時，起步隨即被兩架「粉紅平治」及雷諾的列卡度超越，跌落第7位，及後逐漸收復失地，在第5位緊追史杜爾及列卡度，「太子爺」炒車再度出示紅旗，賽事第3度起步。

艾邦第3度起步後隨即解決佩雷斯，登上第4位。（Getty Images）

原先第4位的艾邦，一度被佩雷斯超前，該名24歲的車手即時回應，3號彎「Around the Outside」咬住爬頭奪回第4位。艾邦亦步亦趨並在51圈趕過列卡度，躋身三甲，最終以季軍完賽。倘若沒有第二支紅旗的話，艾邦與當時第3位列卡度的距離約3秒，要登上頒獎台亦並非易事，史杜爾炒車後重新起步，使艾邦只需要解決列卡度便完成任務，職業生涯首度開香檳。

艾邦升上「大牛」後，兩度與頒獎台擦身而過，如今終於可以開香檳，該名泰英混血兒經歷一段高低起伏的旅程，終於得償所願躋身三甲，感覺良好。艾邦透露在追趕列卡度時，憶起早前的片段，「當我超過列卡度時，我一度擔心再度重演去年巴西站及今年奧地利站的意外，在力爭上頒獎台時發生意外，幸好今站完好無缺順利衝線。」

艾邦幾經辛苦，終於登上頒獎台開香檳。（Getty Images）

羅素與分數擦身而過 華迪爾亦抱不平

同為二年生，威廉士車隊佐治羅素（George Russell）在第二支紅旗前，一直佔據第9位，第3次起步後隨即跌出十甲，及後力追下以第11位完成，再一次無緣「開齋」。一支紅旗，使羅素失去寶貴的兩分，該名前F2世界冠軍賽後難掩失望，「戰車的速度對辦，在有望取分之際卻出現紅旗，重開後一度跌至最後一位。我對未能取分感到十分失望，我認為車隊在正常情況下值得在今站取得分數。」

與羅素力戰取得最後一分的華迪爾，賽後亦為羅素抱不平，大讚該名英國新星在重開前比他更穩定，「羅素今站絕對值得有分落袋，他的速度及穩定性在重新起步前亦在我們之上。」

同為二年生的佐治羅素，因為一支紅旗而失去取分的寶貴機會。（Getty Images）

F1未來8站賽程（按圖放大）：