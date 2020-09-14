【英超轉會】曼聯熱刺齊爭皇馬左閘　阿仙奴求購尼奴替補人選

熱刺「精明眼雷達」又有新目標，根據英國傳媒報道摩連奴有意與曼聯「拗手瓜」，爭奪皇馬的新晉西班牙國腳。 另外，盛傳阿仙奴副選門將馬天尼斯即將加盟阿士東維拉，而兵工廠有必要找來一名門將作尼奴的替補，據悉法甲迪安的冰島門將溫拿臣正是目標人物。

熱刺今夏轉會市場「入手」3人，當中賀積查治及馬特杜靴迪的轉會費盛傳在2000萬鎊以下，並免費簽入自由身的祖赫特。秉乘熱刺今季量入為出的買人政策，摩連奴繼續在轉會市場尋找「筍貨」。

【熱刺今夏轉會市場交投】

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熱刺在英超首戰一球不敵愛華頓，正選左閘賓戴維斯上半場一記致命回傳，造就李察利臣單刀推過洛里斯，幸好該名愛華頓前鋒面對空門失機，未至於成為球隊輸波罪人，卻浮現左閘位置亦有增兵需要。

利古朗上季外借至西維爾表現突出，成為不少球會的目標人物。（資料圖片／Getty Images）

英國《每日郵報》透露熱刺有意羅致皇馬的新晉西班牙國腳利古朗（Sergio Reguilón），他今季由西維爾返回皇馬後，隨即成為被清洗的其中一員，而熱刺及曼聯亦對利古朗有意思。該名23歲的西班牙國腳轉會不高，盛傳約2500萬鎊便有交易，對轉會預算不多的熱刺當然是「抵買之選」。

利古朗離開皇馬看來事在必行，但是否離開西甲仍有商榷餘地，西班牙《阿斯報》指利古朗仍然希望在母會皇馬發展，所以他有意再外借至西維爾一季，下季再度返回母會爭正選。

利古朗在早前的歐國聯取得個人首頂「喼帽」。（Getty Images）

馬天尼斯勢投維拉 阿迪達密謀購副選門將

為阿仙奴在足總盃決賽及社區盾把關的馬天尼斯，勢將加盟阿士東維拉任正選，英國傳媒指馬天尼斯轉會費為2000萬鎊，英國電台《TalkSport》指馬天尼斯已抵達維拉主場進行體驗。

馬天尼斯即將加盟阿士東維拉，成為正選門將。（資料圖片／Getty Images）

馬天尼斯離隊後，阿仙奴有必要購買一名副選門將，而消息指賓福特的大衛拉耶（David Raya）及效力法甲迪安的冰島門將溫拿臣（Runar Alex Runarsson）同樣是潛在人選。

大衛拉耶上季是賓福特的必然正選，46場英冠聯賽悉數正選上陣。溫拿臣去季11次為迪安在聯賽披甲，惜他在新球季爭正選失敗，大有機會出走離隊。

【今夏已落實轉會】