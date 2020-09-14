【F1麥捷奴站】直路大炒車12人遭警告　咸美頓炮轟賽會草菅人命

麥捷奴站一開始就因意外要出動安全車，雖然第7圈繼續比賽，但一起步就在大直路發生4車連環相撞的事故，令到賽會第一次出示紅旗暫停比賽。賽會調查後向12名車手發出警告，指他們制動操作不正常導致意外發生。 不過，今站冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）就有另一番見解，炮轟賽會草菅人命，才會令這樣的意外出現。

賽會召見哈斯車手麥奴臣（Kevin Magnussen）及威廉士的拿迪菲（Nicholas Latifi）後，研究事發前的賽車數據，終發表調查報告表示，意外發生的原因是源自由最後彎道出大直路期間斷續的制動，並向12名車手發出警告。

12名被警告的車手：

+ 6 + 6 + 6

不過，亦聲音認為安全車回到維修站後，領先的平治車手保達斯（Valtteri Bottas）遲遲未「畀油」，令到後排大塞車。最終互相猜疑之下，麥奴臣對Restart反應不及，後面的拿迪菲雖然避得開，但愛快車手基奧雲拿斯（Antonio Giovanazzi）及麥拿侖的辛斯（Carlos Saniz Jr.）「追尾」二連發，基奧雲拿斯差點翻車，撞開了拿迪菲。

直路大炒車逼使賽會出動紅旗。（網上圖片）

「炒車的人照一照鏡看清事實」

保達斯反對自己需負責任的看法：「我完全不應受到責備，大家怎麼看今次事故都可以，但我一直到起步都維持穩定的車速。沒錯，我遲了『畀油』，但我們過終了點線才鬥車，不是之前，所以那些炒車的人要照一照鏡，不要再說三道四。」

咸美頓亦發聲力撐隊友，並將矛頭轉向賽會：「那絕對不是保達斯的錯，賽會太遲熄滅安全車的燈號，我們在出面是寸土必爭，尤其是當時領先的保達斯。賽會明顯想令到比賽更刺激，但今場過界了。」

咸美頓今站穿上悼念Breonna Taylor的衣服。（美聯社）

咸美頓的Tee恤要求有關當局拘捕射殺Taylor的警察。（美聯社）

咸美頓面臨調查消息純屬吹水

咸美頓今站在賽前的反種族歧視活動及賽後頒獎禮，都穿上悼念美國女黑人Breonna Taylor的Tee恤，除了背後印上Taylor的樣子及「SAY HER NAME」字句外，正面亦印有「ARREST THE COPS WHO KILLED BREONNA TAYLOR」。

美國肯塔基州路易斯維爾警察，今年3月闖入Breonna Taylor的家中，拘捕其男友時爆發槍戰，Breonna沒有參與其中，但身中8槍身亡，「Black Liver Matter」運動開始後，近期爆發不少示威，要當地警方交代事件。

有傳咸美頓或因在頒獎台上的政治表態受處分，但他今年多次於頒獎台為平權運動發聲亦未有事。（Getty Images）

麥捷奴站前10名（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

有英國傳媒指咸美頓今次行為純粹是「出於政治考量」，國際汽車聯會（FIA）有條例指不準在頒獎台作出帶有政治意味的行為，故今次會調查並作出處分。

不過，咸美頓今年比賽為種族平權發聲，多次於頒獎台舉起單手握拳，模仿60、70年代Black Panthers Party的手勢，FIA一直未有作出任何處分，故今次因為一件Tee恤就被罰，似是「吹水新聞」居多。

F1 2020車手積分榜：

+ 4 + 4 + 4

F1未來8站賽程（按圖放大）：