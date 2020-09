【F1麥捷奴站】直路大炒車12人遭警告　咸美頓炮轟賽會草菅人命

麥捷奴站一開始就因意外要出動安全車,雖然第7圈繼續比賽,但一起步就在大直路發生4車連環相撞的事故,令到賽會第一次出示紅旗暫停比賽。賽會調查後向12名車手發出警告,指他們制動操作不正常導致意外發生。 不過,今站冠軍咸美頓(Lewis Hamilton)就有另一番見解,炮轟賽會草菅人命,才會令這樣的意外出現。

賽會召見哈斯車手麥奴臣(Kevin Magnussen)及威廉士的拿迪菲(Nicholas Latifi)後,研究事發前的賽車數據,終發表調查報告表示,意外發生的原因是源自由最後彎道出大直路期間斷續的制動,並向12名車手發出警告。

12名被警告的車手:

不過,亦聲音認為安全車回到維修站後,領先的平治車手保達斯(Valtteri Bottas)遲遲未「畀油」,令到後排大塞車。最終互相猜疑之下,麥奴臣對Restart反應不及,後面的拿迪菲雖然避得開,但愛快車手基奧雲拿斯(Antonio Giovanazzi)及麥拿侖的辛斯(Carlos Saniz Jr.)「追尾」二連發,基奧雲拿斯差點翻車,撞開了拿迪菲。

直路大炒車逼使賽會出動紅旗。(網上圖片)

「炒車的人照一照鏡看清事實」

保達斯反對自己需負責任的看法:「我完全不應受到責備,大家怎麼看今次事故都可以,但我一直到起步都維持穩定的車速。沒錯,我遲了『畀油』,但我們過終了點線才鬥車,不是之前,所以那些炒車的人要照一照鏡,不要再說三道四。」

咸美頓亦發聲力撐隊友,並將矛頭轉向賽會:「那絕對不是保達斯的錯,賽會太遲熄滅安全車的燈號,我們在出面是寸土必爭,尤其是當時領先的保達斯。賽會明顯想令到比賽更刺激,但今場過界了。」

咸美頓今站穿上悼念Breonna Taylor的衣服。(美聯社)

咸美頓的Tee恤要求有關當局拘捕射殺Taylor的警察。(美聯社)

咸美頓面臨調查消息純屬吹水

咸美頓今站在賽前的反種族歧視活動及賽後頒獎禮,都穿上悼念美國女黑人Breonna Taylor的Tee恤,除了背後印上Taylor的樣子及「SAY HER NAME」字句外,正面亦印有「ARREST THE COPS WHO KILLED BREONNA TAYLOR」。

美國肯塔基州路易斯維爾警察,今年3月闖入Breonna Taylor的家中,拘捕其男友時爆發槍戰,Breonna沒有參與其中,但身中8槍身亡,「Black Liver Matter」運動開始後,近期爆發不少示威,要當地警方交代事件。

有傳咸美頓或因在頒獎台上的政治表態受處分,但他今年多次於頒獎台為平權運動發聲亦未有事。(Getty Images)

麥捷奴站前10名(按圖放大):

有英國傳媒指咸美頓今次行為純粹是「出於政治考量」,國際汽車聯會(FIA)有條例指不準在頒獎台作出帶有政治意味的行為,故今次會調查並作出處分。

不過,咸美頓今年比賽為種族平權發聲,多次於頒獎台舉起單手握拳,模仿60、70年代Black Panthers Party的手勢,FIA一直未有作出任何處分,故今次因為一件Tee恤就被罰,似是「吹水新聞」居多。

F1 2020車手積分榜:

F1未來8站賽程(按圖放大):