【德國盃】漢堡出局球員上看台動手打球迷　多蒙特大勝輕鬆過關

德甲開鑼前，德國盃率先上演，德乙的特雷斯登與老牌球會漢堡爭奪次圈席位，漢堡以1：4吞敗出局，守衛利斯拿賽後「一時火遮眼」，走上看台出手打特雷斯登的球迷。 另外，多蒙特輕鬆5球大勝杜伊斯堡，新加盟的小將比寧咸亦有進帳，打破德國盃的紀錄。

德甲將在本周末開鑼，德國盃首圈打頭陣，兩支德乙球隊對壘，特雷斯登（Dynamo Dresden）與漢堡爭出線，今仗開放予球迷入場，吸引逾萬名球迷進場，結果主場特雷斯登以4：1淘汰漢堡，順利躋身德國盃次圈。

看台再度開放，德雷斯登終於可以在球迷見證下贏波。（Getty Images）

看台重開，豈料隨即有麻煩事發生。漢堡輸波出局，球員心情當然麻麻，正在受訪的漢堡守衛利斯拿（Toni Leistner），竟突然走上看台與對方球迷發生衝突。在網上流傳的片段中，利斯拿走上看台並一手捉住特雷斯登一名球迷的衣領，並將他推倒，附近的球迷及工作人員見狀立即上前調停，及後多名球迷將利斯拿趕離看台，幸好未有發生更激烈的衝突。

Hamburg defender Toni Leistner breaks from an interview following their 4-1 defeat at Dynamo Dresden to confront an opposing fan.pic.twitter.com/mDILuPz2uu — Get German Football News (@GGFN_) September 14, 2020

利斯拿事後透過個人Instagram解釋為何上看台打人，他稱該名球迷侮辱他的家人，一時忍不住怒氣便衝上看台，並再一次道歉，承諾不會發生相同事件。在德累斯頓出生的利斯拿，早年亦曾經效力特雷斯登，今仗倒戈落敗，更與主隊球迷發生衝突。

利斯拿賽後衝上看台打對方球迷，要附近球迷及工作人員調停。（Getty Images）

多蒙特大破丙組仔輕鬆過關 英格蘭小將建功破紀錄

多蒙特同日出擊，作客德丙的杜伊斯堡（MSV Duisburg），「蜜蜂兵團」的夏蘭特及查頓辛祖正選攻堅，上半場由辛祖﹑比寧咸及杜根夏薩特各建一功，半場遙遙領先3球，換邊後由雷拿（Giovanni Reyna）及列奧斯再下兩城，結果清風送爽5球大破對手，輕鬆過關。

多蒙特今仗派出4名「千禧後」正選上陣，除了「挪威神鋒」夏蘭特外悉數有進帳，包括今季從伯明翰加盟的比寧咸，他以17歲83日之齡成為德國盃史上最年輕的入球球員。

祖迪比寧咸建功，打破德國盃最年輕入球球員的紀錄。（Getty Images）

多蒙特5名建功球員（按圖放大）：