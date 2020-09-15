【法甲】尼馬被歧視變羅生門　動粗隨時被罰停賽7場

巴黎聖日耳門與馬賽的法甲「國家打吡」，完場前爆發衝突，包括尼馬在內的5名球員被紅牌驅逐，該名巴西球星被對手挑釁下出手動粗，摩納哥電台指尼馬有機會停賽7場。 疑似以歧視語句攻擊尼馬的艾馬路蘇比朗，早前在Twitter直指一直向種族歧視說不，尼馬隨即回應並展開「激情的對話」。

巴黎聖日耳門在法甲一球不敵馬賽，聯賽開季兩連敗，在比賽末段更引發衝突，兩軍一共5人領紅被逐，當中包括PSG當家球星尼馬，該名巴西球星被VAR發現出手打向對方頭部。

尼馬病癒復出即領紅 稱VAR未揭露真相 PSG開季兩連敗

這件事件當然有手尾跟，摩納哥電台《RMC Sport》指法國足總正在調查事件，引述表示對暴力行為零容忍，最多可罰停賽7場。

尼馬出手打向艾華路的頭部，被VAR發現而被紅牌驅逐。（路透社）

尼馬事後隨即在Twitter指被艾馬路蘇比朗（ALVARO Gonzalez Soberon）以歧視語句挑釁，所以一時沉不住氣出手動粗。尼馬在冷靜下來後，於個人Instagram表示當時過於衝動，歧視言論無論如何也存在，他可有更好的處理手法，「侮辱等字句其實是比賽的一部分，但種族歧視是不能容忍的。當我回想事件時，即使我動粗也不能改變事件，我當時可以就此離去，可惜我做不到，以一個愚蠢的方法作回應。」

尼馬指艾華路曾以歧視語句侮辱他。（路透社）

尼馬續稱這些衝突對白人及黑人亦有影響，他呼籲盡早停止歧視，並甘願接受所有懲罰。PSG方面發表聲明支持尼馬，強調尼馬受對手歧視下出手動粗；馬賽同樣發表聲明，澄清蘇比朗沒有作出任何歧視言論。

另外，艾華路蘇比朗同在Twitter開腔，稱自己對種族歧視零容忍，並重申自己生涯沒有作出任何歧視言論。尼馬及後回應該發文，直斥艾華路是「大話精」，「你竟然以謊言掩飾自己的錯處，不敢承認錯處並非男人所為，我沒有性格，我不尊重你。」

尼馬與艾華路由場上鬥到場外，在網上展開激情對話。（路透社）

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