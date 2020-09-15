【FIFA 21】9大升幅最勁年輕球員　阿爾巴尼亞守衛獲最佳進步獎

新星湧現，過去一年夏蘭特﹑格連活特及沙卡等年輕球員彈起，他們在新一集的足球遊戲《FIFA》將在能力值反映過去一年的進步，數名新星升幅同樣過10，他們並非全遊戲中升幅最大的球員。

《FIFA 21》下月初推出，遊戲商EA Sports已鋪天蓋地為新一集造勢，一眾球員的能力值當然是玩家們的焦點，除了全遊戲前30能力最強的球員外，EA列出《FIFA》的9大「最佳進步獎」年青球員。

對比起上集，有8名球員在《FIFA 21》的能力值大躍進，達到雙位數升幅，「挪威神鋒」夏蘭特﹑「綠木」格連活特及阿仙奴的布卡約沙卡亦在跳升之列，夏蘭特比上集平均升11點。

《FIFA21》升幅最大的9名球員（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

不過，他們3人並非「最佳進步獎」得主，效力意甲維羅納的阿爾巴尼亞籍守衛甘貝拿（Marash Kumbulla），由《FIFA 20》的能力值60，今集跳升25%達75。甘貝拿去季意甲上陣25場。除了在遊戲世界獲得「最佳進步獎」外，他在現實世界同樣受到不少球會垂青，盛傳國際米蘭﹑AC米蘭及羅馬亦對該名「千禧後」中堅有興趣。

甘貝拿在遊戲世界獲最佳進步獎外，現實世界亦獲不少球會垂青。（Twitter截圖）

《FIFA 21》能力值跌幅最大球員Top 10：

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《FIFA21》能力值排名21至30球星：

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《FIFA21》能力值排名11至20球星：

+ 4 + 4 + 4

《FIFA21》能力值排名1至10球星：