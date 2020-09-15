英超Fantasy｜首周最佳11人後衛佔5人　挪威玩家「精明眼」做No.1

英超開鑼，新一季Fantasy大戰爆發。因為首周有曼聯、曼城等4隊沒有比賽，令今季一開始買人、排陣變得十分Tricky。今周全球約620萬名玩家的平均分數50分，似乎都受到首周只得8場波的賽程影響。 今周最佳11人高達153分，最高分玩家本周得142分，皆因他首周就去盡用Wild Card。

首周8場沒有和波，更有6戰其中一方保住Clean Sheet（CS），只得利物浦及車路士贏波但沒有CS。不過，「紅軍」就有埃及射手穆罕默德沙拿「爆分」，大演帽子戲法，多得Fantasy的古怪中場定位，讓沙拿取得CS，連同Bonus Point（BP）取得20分，成為本周最高分球員。

沙拿交出20分，成為首周「爆分王」。（Getty Images）

今周多名後衛都有入球或助攻，再加上CS，令到最佳11人有5人為後防球員。門將方面，水晶宮的古亞達保住清白身之餘，單場5次撲救得1分，再加上打足90分鐘及BP收到10分。

英超Fantasy第一周最佳11人：

+ 5 + 5 + 5

挪威玩家貼中5件衝上雲霄

要全取最佳11人機會甚微，今周最高的玩家「 @SvendKarlsen TikTok」得142分，就佔Best XI中的5人──古亞達、沙斯、沙拿、韋利安及華迪，除此5人外，這名挪威玩家其他球員亦為他取得不少分數，利物浦的雲迪積克、狼隊射手魯爾占美尼斯及高亞迪。

今周最高玩家陣容：

+ 5 + 5 + 5

不過，他首周能在全球封王的一大原因，來自任命沙拿做隊長，再使用「Triple Captain」，即隊長得3倍分數，讓沙拿的20分變成60分。

當然，今周前列玩家多數都大膽使用了「Triple Cap」，Top 5另外4人都至少有4名最佳11人球員，Karlsen正是因為有5名Best XI球員才能登頂。

英超第2輪直播賽程（按圖放大）：