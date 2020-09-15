【金錢足球】美斯膺年度賺錢王　史上第二個10億美元足球員富豪

《福布斯》公布年度足球員富豪榜，再一次由美斯和C朗拿度領導群星。美斯賺1.26億美元撼贏C朗，成為年度冠軍，生涯稅前收入累積超過10億美元，是繼C朗後歷來第二人。

巴塞隆拿由1899年創會起至2005年間，105年累積贏得64項錦標，自美斯2005年正式簽署為職業球員，16年來已為球隊34次捧盃。2020年度他賺得全球足球員最高的9200萬美元年薪，加上3400萬美元廣告費，總收入突破1億大關，職業生涯累積稅前收入累積超過10億美元，是繼C朗拿度之後歷來第二人。

美斯今夏幾乎離隊，即使最終回心轉意留在魯營，他跟巴塞合約進入最後一年。外界聚焦他的下一站在哪兒，如真的加盟富豪球會曼城，來季收入有望再創新高。

美斯跟巴塞合約進入最後一年，來季如轉會收入有望再創新高。（Getty Images）

【2020富布斯球員富豪榜】

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麥巴比急起直追 跟前三位仍有大段距離

C朗拿度在社交媒體擁有4.57億追隨者，是全球最受歡迎運動員。已屆35歲的他在祖雲達斯年薪不及美斯和尼馬，4700萬美元廣告收入冠絕眾星，總收入1.17億美元，僅以900萬美元稍為落後美斯排第二位。

收入能夠拍得住兩大球王的球員，只得巴西球星尼馬一人。單是年薪已達7800萬美元，只有美斯較他更高；廣告收入方面，他剛結束跟Nike的長年合作關係，轉投Puma懷抱，明年代言收入相信會再提高。

說到賺錢潛力，最強一人必定是排第四位的麥巴比。巴黎聖日耳門球星連續兩年榮登法甲神射手，2019/20領軍首度晉身歐聯決賽，年僅21歲已盡得各項榮譽。目前收入尚未到第三位的尼馬一半，惟在兩大球王高峰漸過，尼馬亦快將30歲，旭日初升的麥巴比肯定「錢途無限」。

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