【F1】傳Ineos收購平治車隊　禾夫回應「冇得撈」傳聞：子虛烏有

前佐敦車隊班主艾迪佐敦（Eddie Jordan）近日爆料，指平治將出售F1車隊的大部分股份給主要贊助之一、英國化工企業Ineos，屆時班底將會有變，引領車隊雄霸F1的話事人禾夫（Toto Wolff）亦「冇得留低」。 禾夫周一（15日）直言傳聞只是有人道聽塗說，一切消息純屬虛構。

現為電視台賽車評述的佐敦近日指Ineos將會接力管理平治，到時車隊不會再用平治之名，禾夫將會烏紗不保。禾夫2013年加入「銀箭」，手持3成股份，在他領導下，平治稱霸V6 Turbo混能引擎年代，2014年起連贏6年車隊總冠軍。

佐敦聲稱平治賣盤，但似乎未有做足功課。（Getty Images）

未做好功課就爆料？

不過，近年開始傳出平治或會退出F1、禾夫或會離開平治等傳聞，每次禾夫都會站出來表態，今次亦不例外，指Ineos無意收購車隊股份。

車隊母公司平治現時有車隊六成股份，佐敦指平治及禾夫都會出售手上的車隊股份，亦有意收購由尼基勞達（Niki Lauda）持有的一成股份，即完全接手車隊。不過，今年一月底有消息指勞達家族將股份轉手給平治，佐敦似乎沒有做足功課就「爆料」。

平治自2014年後一直雄霸F1。（Getty Images）

F1 2020車手積分榜：

+ 4 + 4 + 4

禾夫反擊佐敦時說：「有些人道聽塗說亂作故仔，我們與Ineos的關係很好，對各自的隊伍都有很大野心，所以我們才會跟他們合作，但除此之外，其他消息都是傳出而已。」

Ineos近年積極於體壇大展拳腳，冠名近年雄霸環法的單車隊Team Sky，今年改名Ineos Grenadier參賽，更曾傳出Ineos的創辦人Jim Ratcliffe有意收購英超豪門曼聯。

Jim Ratcliffe近年引領Ineos積極於體壇發展，今年贊助平治。（Getty Images）

禾夫反擊傳聞，指一切純屬虛構。（Getty Images）

「戴姆拿（Daimler，即平治）無意放棄車隊，Ineos亦沒興趣收購車隊大部分股份，我也沒有理由放棄我的股份，所以消息全是謠言。」禾夫說：「車隊的未來很清晰，那就是會維持平治AMG F1車隊，沒有任何改變。」

F1未來8站賽程（按圖放大）：