【足球轉會】曼聯連環險簽？　熱刺出手搶皇馬兩將佔先機

轉會消息峰迴路轉，日前傳皇家馬德里左閘利古朗（Sergio Reguilon）及翼鋒加里夫巴利（Gareth Bale）有機會加盟曼聯，但據英國《BBC》及《ESPN》等媒體最新透露，熱刺暫時在巴利爭奪戰中領先；而且曼聯不接受利古朗的轉會包含回購條款，相反熱刺不介意，與皇馬就轉會費達成協議。

31歲的加里夫巴利究竟花落誰家？英國《BBC》報道，巴利的前球會熱刺正與皇馬接觸，商討這名威爾斯國腳的轉會。巴利的經理人在訪問中表示：「加里夫仍然愛着熱刺，這是他想去的地方。」

加里夫巴利很大機會重返英超。（Getty Images）

考慮到巴利的人工及身價，現階段很可能以借用形式離開皇馬。他與皇馬尚有兩年約滿，據報周薪高達60萬鎊，沒有英超球隊負擔得起他的人工。熱刺很可能要求皇馬在借用期承擔巴利至少一半的薪金。

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加里夫巴利曾效力熱刺。（Getty Images）

英國《每日郵報》披露，巴利亦有可能正式由皇馬轉到熱刺，而非借用；熱刺打算用中場迪利阿里交換巴利。

有報道指，熱刺可能將迪利阿里放入交易，向皇馬交換巴利。（Getty Images）

巴利在2013年以8500萬鎊打破當時的世界紀錄轉會費，由熱刺轉投皇馬，7年間為皇馬4次贏得歐聯冠軍，但他近期受傷患影響，亦被教練施丹冷落，長居後備。

巴利在皇馬沒有正選。（Getty Images）

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《ESPN》稱，熱刺在巴利爭奪戰中領先曼聯，除了因為熱刺是巴利的舊球會外，曼聯視巴利為查頓辛祖的備胎。曼聯要確認無法簽入多蒙特新星辛祖後，才會出手羅致巴利，令到熱刺有機可乘。巴利在2013年離開熱刺時，曾經拒絕曼聯而加盟皇馬。

巴利再一次與曼聯擦身而過？（Getty Images）

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加里夫巴利以外，熱刺及曼聯還在爭奪皇馬23歲左閘利古朗。皇馬本身已有費蘭特文迪及馬些路兩名左閘，准許利古朗離隊，但要求轉會包括回購條款，曼聯不接受這項條件。相反，熱刺不介意皇馬加入回購條款，轉會交易接近完成。

利古朗上季被外借到西維爾，贏得歐霸盃。（Getty Images）

《BBC》形容：「預期他（利古朗）會加入摩連奴麾下。」《ESPN》更透露了利古朗的轉會費為3000萬歐元，他會跟熱刺簽約5年。西班牙傳媒披露，皇馬可以3500到4000萬歐元回購利古朗。