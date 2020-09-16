【英超】阿仙奴一倍人工留住奧巴美揚　後備門將感人告別兵工廠

阿仙奴球迷苦候多時，終於等到隊長奧巴美揚動筆續約，他跟槍手續約3年，周薪盛傳達35萬英鎊，足足是目前水平近一倍。 被領隊阿迪達無情放走的後備門將馬天尼斯，轉投阿士東維拉前特別在Instagram上載一段短片深情地跟球迷告別。

奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）2018年從多蒙特轉投阿仙奴後，球隊戰績平平，幾乎每年夏年均有他離隊他投的傳聞，今年亦不例外。他跟球會談判一度遇上阻滯，會方慳家方針距離歐聯和錦標愈來愈遠，離隊似乎無可避免。

上季中接任主帥的阿迪達，逐漸扭轉一切。他極力希望奧巴美揚留隊，並重新激起球隊士氣和鬥志，球季復賽以來阿仙奴狀態一路提升，身為隊長的奧巴美揚身先士卒，幾乎以一人之力為阿仙奴贏得足總盃和社區盾。

阿仙奴隊長奧巴美揚續約3年。（Getty Images）

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阿仙奴破例開長約 人工倍增

奧巴美揚用表現證明自己的價值，向來抗拒向30歲以上球員開出長約的阿仙奴，破例為已屆31歲的他提供一紙3年合約。

他目前周薪為18萬英鎊，ESPN消息指，新約周薪為25萬英鎊，另加大量按表現掛勾的獎金。英國小報《太陽報》、《每日郵報》等則指，新約周薪相信達到35萬英鎊，接近現時薪酬一倍。

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奧巴美揚：「我渴望成為阿仙奴傳奇」

阿仙奴公布隊長續約喜訊後，奧巴美揚隨即在社交媒體上載短片，表示希望效法亨利、伊恩胡禮、阿當斯和柏金，成為阿仙奴傳奇，「加盟阿仙奴之前我已知道這球會有多特別，我見過那些神奇、充滿熱情和寫下全季不敗歷史的球員，成為他們其中一員是我的夢想，與最佳球員並駕齊驅，永遠留在阿仙奴球迷心裏。」

「我渴望像亨利、胡禮、阿當斯和柏金等一樣，成為阿仙奴傳奇。父親一直是我最大目標，他是他的球會和國家隊隊長，因此成為這家特別球會的隊長對我意義重大。」奧巴美揚深情地表白對阿仙奴的愛意，「這兒是我的歸宿、我的家，我希望留下印記。」

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奧巴美揚短片效忠阿仙奴：

【馬天尼斯足總盃感人時刻】

馬天尼斯的感人告別

至於後備門將馬天尼斯（Emiliano Martinez）在離隊之前一日，亦以短片道盡對阿仙奴的愛意和跟球迷告別，「對我而言，能在阿仙奴球迷和球會祝福下離開，是我的最大安慰。」

「在球會11年，即使是一條艱苦的路，在阿仙奴飽歷辛酸，今天我仍然很高興」，馬天尼斯很開心可以成為年輕球員學習對象，「就算努力不懈，也不能時常感到快樂，不時會在生命中經歷沮喪和低潮。我嘗試向年輕門將證明，努力能夠得到回報。」

他再次感激阿仙奴球迷對他無限支持與愛，「尼奴受傷後，我收到很多『我們信任你』、『你是我們的門將』等訊息，讓我充滿自信，贏得球賽，成就今天的我。」他續稱，「他們了解我的故事，欣賞我在球會的工作方式，我很榮幸11年來能成為阿仙奴大家庭一份子。」

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馬天尼斯感謝阿仙奴：

馬天尼斯轉投阿士東維拉。（阿士東維拉Twitter）

為正選轉投阿士東維拉

馬天尼斯早在2010年由祖家阿根廷離鄉別井到英國，加盟阿仙奴多年來均只是後備，期間曾6度被外借。多年來默默等待機會，至季尾正選門將尼奴受重傷，他終於有表演機會：在英超餘下8輪為阿仙奴把關，當中有5場獲勝，包括擊敗盟主利物浦及今季表現突出的狼隊。

在足總盃，他連場把關之下，終在4強淘汰曼城進入決賽，他的名字也開始成為新聞頭條，傳媒開始爭相挖掘他無比勵志的故事。人生第一場親自上陣的決賽，帶領球隊擊敗車路士捧盃，之後再為槍手在利物浦手上奪走社區盾。

隨尼奴傷癒復出，馬天尼斯又回到後備席。他的亮眼表現得到其他球會注意，阿士東維拉以1600萬英鎊將他收歸旗下。

【今夏已落實轉會】