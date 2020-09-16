【足球轉會】皇馬傳願付加里夫巴利一半人工　五折周薪仍冠絕熱刺

加里夫巴利（Gareth Bale）遲遲未能離開皇家馬德里，他的高昂人工一直是轉會最大障礙。 皇馬為「送瘟神」近乎無所不用其極，盛傳巴利即將重返熱刺，最新消息指，銀河艦隊為促成交易，願支付巴利一半人工。

加里夫巴利在原因不明情況下，不得主帥施丹歡心，坐領隊中最高薪酬卻被投閒置散。去年夏天他原本有機會加盟中超球隊江蘇蘇寧，皇馬突然在最後關頭索取轉會費，令交易告吹，留下來令施丹「篤眼篤鼻」。

巴利自此在馬德里打高爾夫多過踢波，球季重啟後長坐冷板，他樂得清閒在後備席上享受人生，玩過出神入化，結果連後備也無份，被施丹從大軍名單中除名。他跟皇馬的合約至2022年6月才屆月滿，似乎毫不介意白逗人工，球會四處兜售渴望清貨，疫情之下有能力接貨球會不多，曼聯一度成為大熱門。

加里夫巴利愈來愈接近重返英超。（Getty Images）

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經理人：巴利仍深愛熱刺

巴利看似即將重返英超之際，熱刺突然中途殺出，並以迪利阿里（Dele Alli）作交換籌碼，主席利維（Daniel Levy）有信心從曼聯手中搶走巴利。皇馬今次終於願意免費放人，熱刺正尋求外借或正式轉會。

日前一度有傳巴利偏好加盟曼聯，惟一日之間風向有變，他的經理人巴尼特（Jonathan Barnett）向英國廣播公司宣稱：「加里夫仍深愛熱刺……那兒是他渴望加盟的下一站。」

對於重返熱刺之說，坊間不少球迷認為是無稽之談，睇死熱刺不會亦無法支付巴利高達50萬英鎊的天價人工。英國《每日郵報》體育版報道，皇馬為促成交易，願意支付巴利50%以上人工，或令不可能任務變得實在。

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人工半價仍冠絕熱刺

熱刺主帥摩連奴在傳媒面前毫不掩飾他對巴利的欣賞，周三在記者會上表明，「我在皇馬時已嘗試簽入他」，惟當時情況並不許可，指出皇馬會長其後亦相信他的直覺和知識，在他離隊那季買入巴利。他又表示，「那並非什麼秘密，加里夫也知道。不過他是皇馬球員，我不會再談論他。」摩連奴2010至13年間帶領皇馬，巴利在2013年夏天加盟。

出名慳家的熱刺，人工控制方面在英超Big 6球會中最為嚴格，陣中只有隊長哈利卡尼（Harry Kane）一人達到20萬英鎊。他在2018年跟球會簽下6年長約，其次為2019年夏天加盟的尼當比利（Tanguy Ndombele），周薪為16萬英鎊。

英國媒體宣稱加里夫巴利周薪為50萬英鎊，換言之，即使皇馬為巴利付出一半人工，一旦成事，熱刺為他所付薪酬依然冠絕全隊。巴利為修咸頓學徒球員出身，2007年轉投熱刺，效力6年後，2013年以打破當時世界紀錄的8530萬英鎊轉會費，從熱刺轉投皇馬，並在銀河艦隊贏盡錦標，包括四奪歐聯錦標和兩次贏得西甲聯賽冠軍。

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