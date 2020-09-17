【英超】騰訊宣布投得一年直播權　PPTV：款項已付仍終止合約

英超早前與PPTV的直播風波終於完結，騰訊宣布以1000萬美元投得一年的中國地區網上直播權。

英超早前突然宣布與原網上直播商PPTV解約，《BBC中文網》透露PPTV一直未有支付3月1.6億英鎊的新一輪版權費，引發直播終止事件。

擾攘一輪，中國球迷將可再睇英超。（Getty Images）

騰訊周四宣布與英超達成協議，成為「大陸地區獨家新媒體轉播平台」，將直播2020至21年餘下372場賽事，第2輪起開始直播，並會提供「足夠場次的免費賽事，推出英超會員暢享本賽季比賽直播」。

The Premier League has today agreed a partnership with China’s leading digital sports media platform Tencent Sports, which will bring #PL action to fans in China for the remainder of the 2020/21 season



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據PPTV所言，負責直播的《PP體育》多次與英超協商仍未達成協議，已依照合約向英超支付版權周期費用，但仍選擇終止與英超的合作。

PPTV於2019年與英超簽下3季中國大陸地區轉播協議，據了解總值5.64億英鎊。

英超第2輪直播賽程（按圖放大）：