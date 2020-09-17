【新冠肺炎】英格蘭聯賽為重開球場鋪路　確診數字回升難料結果

管理英冠、英甲、英乙的英格蘭足球聯賽會（English Football League，簡稱EFL）宣布，今周3個聯賽將有10場賽事開放給1000名球迷入場觀戰，為重開球場踏出第一步。 不過，英冠的盧頓（Luton Town）及英乙球會摩甘比（Morecambe）因未能趕及準備，已決定擱置參加今次開場計畫。

英超以下的3個組別聯賽轉播費不及英超，英甲及英乙十分倚賴球迷入場支持，故就算可以閉門作賽形式展開新球季，疫情帶來的經濟損失對低組別聯賽依然未停。

EFL早前曾希望英超伸出援手遭拒，只能寄望重開球場，日前向3個聯賽72間屬會發信，指從不同政治渠道得知，未來48小時對能否實行重開球場計劃十分重要，最終獲准今周起開放球場讓觀眾入場睇波。

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自英格蘭聯賽重開後，場內抗疫措施都十分嚴謹。（Getty Images）

今次「Return of Fans」計劃第一步有10場比賽開放給球迷入場，人數不得多於1000人。事實上，EFL上周已在英乙球會劍橋聯（Cambridge United）對富咸U21的英格蘭聯賽錦標的分組賽進行測試，最後有862人入場。

英冠、英甲、英乙今周8場「開門」賽事：

+ 2 + 2 + 2

現為EFL主席的前利物浦CEO Rick Parry於聲明中表示，劍橋聯一仗證明球迷在比賽期間仍十分克制，有效保持社交距離，但「球迷的安全健康仍是最重要」，不會急於求成，今周讓更多球會參加計劃，主要是希望讓外界見到成效，為下月讓更多球迷入場作準備。

不過，有份參與今周10場「開門」比賽的盧頓及摩甘比，最後因為未能趕及做足開場準備，最終只能退出。

盧頓因準備不及，未能參與今周重開計劃。（Getty Images）

確診數字回升 10月重開存疑

英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前在逐步「解封」英國時表示，大型公眾活動如足球賽事，或可於10月開始重開球場，但最終決定仍要視乎疫情進展。英國至今已有近38萬宗確診個案，其中有41684宗死亡個案。

英國疫情雖然於6至8月有放緩跡象，但8月尾又有回升跡象，9月11日更錄得3539宗新個案，為5月27日後單日最高，故能否於10月進一步增加入場人數仍是個疑問。

英超第2輪直播賽程（按圖放大）：