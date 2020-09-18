【球衣情報】巴塞歐聯版戰衣嚇一跳　熱刺慘變PE衫　奇怪波衫特集

隨新球季展開，各大球會繼主場波衫後，陸續推出作客和歐聯版新戰衣。不知多少設計師要趕及死線前交貨，當中不乏驚嚇之作：熱刺第二作客球衣簡陋如體育堂用的PE衫，巴塞歐聯版粉紅撞湖水綠的配搭亦相當怪異，祖雲達斯、狼隊、車路士和曼城同樣「出事」。 當然不得不提曼聯的斑馬球衣和西布朗的一式三款條碼系列。

巴塞隆拿歐聯版戰衣：撞色撞到撞車

巴塞新一季的粉紅色歐聯戰衣本身沒有問題，甚至幾好睇，問題在於下半身配搭的波褲和襪子均為鮮湖水綠色，兩隻不易襯的顏色撞在一起，立即出現炒車效果。

無論美斯、古天奴還是法蘭基迪莊，沒有一個穿得好看，當全隊走在一起時，顏色甚至鮮艷得令人眼睛發痛，幸好普羅球迷只會著波衫出街，不會連波褲一起穿上……

【巴塞隆拿2020/21歐聯版球衣】（按圖放大）

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祖雲達斯第二作客：連C朗都Carry唔到

說到今夏大球會「出事」新戰衣，祖雲達斯橙底配黑色不規則花紋的第二作客球衣定必位居前列。祖記陣中已有戴巴拿和C朗拿度兩大靚仔球星，他們的高顏值穿上這件波衫感覺仍有點勉強，更遑論一般球迷。

鮮橙色本身已不易Carry，連同同色的波褲和襪簡直是災難，在賽場間穿梭看得人眼花撩亂，幸好只是第二作客，穿上的機會應該不多吧。

【祖雲達斯2020/21第二作客球衣】（按圖放大）

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車路士第二作客：「甩色版」水晶宮

車路士球衣向來予人穩穩陣陣感覺，無甚驚喜也沒有驚嚇，不料今季第二作客戰衣玩突破，轉為紅色底加上球會招牌藍色的闊間條紋，不同贊助商全部用上白色，紅白藍三色加起來，立即令人聯想起另一倫敦球會水晶宮。

堂堂車路士淪為水晶宮還未算慘，最大件事是，球衣的漸變色調以及採用的顏色較水晶宮主場球衣的用色較淡，令人有「甩色」的感覺。

【車路士2020/21第二作客球衣】（按圖放大）

曼城第二作客：冠狀病毒圖案？

球衣設計是否好看，很多時只是主觀感覺，不同受眾觀感可以相差很遠，曼城第二作客新球衣就是一例。白色底配上粉藍、粉紅色不規則圖案，穿在球員身上看似不俗。若作仔細研究，有球迷挑出毛病來：球衣上的圖案有點像冠狀病毒。

製造商Puma的官方說法是，他們刻意將曼城球會會徽特徵化作佩斯里花紋（paisley pattern），將曼徹斯特豐富的音樂和時裝文化融入這件球衣之中，至於是否好看，真是各花入各眼了。

曼城2020/21第二作客球衣】（按圖放大）

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曼聯第二作客：馬古尼特製囚衣？

黑白相間球衣在球壇並不陌生，設計得不好看至多被評為「斑馬」便算，不巧曼聯隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）早前在希臘度假時惹上官非，令網民譏笑紅魔鬼這件黑白間條波衫為他度身定造，甚至改圖成他在獄中穿上的囚衣。

就算不談馬古尼，這件球衣依然是災難級。曼聯出動到「萬人迷」碧咸，效果依然差強人意。最恐怖的是，同一系列的波褲竟然也是黑白斜間，簡直恐怖得令人目瞪口呆。

【曼聯2020/21第二作客球衣】（按圖放大）

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熱刺第二作客：充滿懷舊感的「PE衫」

大家記不記得小學和中學時代上體育堂時所穿的PE衫？就是一件普通到極的短袖T恤，配合有顏色的粗包邊圓領和袖口，再加上校徽，講完。熱刺今季黃底深藍字第二作客球衣的簡約設計，成功勾起所有人對PE衫的集體回憶。

這球衣絕對說不上醜怪，可是以一件球員版官網賣1050港元、球迷版也要725港元的球衣來說，相信球迷對設計會有多一點點要求，衫身的漸變色也擺脫不掉PE衫陰影。

【熱刺2020/21第二作客球衣】（按圖放大）

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狼隊作客：今夏全球最醜球衣

說到今夏最醜球衣，狼隊作客波衫肯定以大比數勝出。設計以Adidas其中一款標準式樣為藍本，問題是下領對落位置硬是加入另一幅藍白相間圖案設計，兩種風格看來格格不入，有點像夾硬將兩件衫胡亂縫在一起的感覺。

球衣外型本身已經夠差，狼隊找來一班素人當模特兒，其中一個主角是不修邊幅的大胖子還不夠，強行由另一中年漢扮板仔作示範，將令人倒胃程度發揮到極致。

【狼隊2020/21作客球衣】（按圖放大）

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西布朗：一式三款條碼球衣 如置身超市

或許Puma設計師將心力集中放在曼城和紐卡素身上，繼水晶宮之後，以英冠亞軍重返英超的西布朗，新球衣同是一式三款，而且設計跟將條碼（Barcode）穿上身無分別，造型相當驚嚇，假如胸口贊助商改為超級市場的話，將會是一絕。

【西布朗2020/21球衣】（按圖進入）