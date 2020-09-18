【歐霸外圍賽】熱刺征保加利亞驚險過關　踢多兩個反勝2：1

熱刺去季幾經辛苦拿下歐霸盃第二圈外圍賽資格，作客保加利亞的普夫迪夫火車頭，主帥摩連奴依舊「夫添」上陣，哈利卡尼及孫興慜一同披甲。原以為輕鬆過關，卻飽吃驚風散，下半場中段先落後，對手連取兩面紅牌下，由尼當比利及卡尼各建一功，反勝2：1晉級。

熱刺去季出閘脫腳，季中由摩連奴接任主帥後從後趕上，取得歐霸盃外圍賽第二圈的資格，與保加利亞的普夫迪夫火車頭（Lokomotiv Plovdiv）爭奪晉級席位。

摩連奴今仗未有輕敵，派出哈利卡尼﹑孫興慜及洛里斯等主力正選披甲，偏偏中場迪利阿里不在大軍名軍中。強陣出擊的熱刺，面對實力稍遜的普夫迪夫火車頭，卻未有任何甜頭，半場未有紀錄。

普夫迪夫火車頭意外地先開紀錄。（路透社）

熱刺下半場再施加壓力，但孫興慜及卡尼的攻門悉數無功而還，遲遲未能打開缺口，反倒被主隊一次角球攻勢建功，由米捷夫（Georgi Minchev）接應二傳頭槌破網，71分鐘意外領先。

普夫迪夫火車頭兩分鐘內兩人被逐，成為今仗的轉捩點。（Getty Images）

普夫迪夫火車頭及後兩名球員連續兩黃一紅被逐，形勢急轉直下，當中包括禁區內犯手球，哈利卡尼主射12碼中鵠，80分鐘追成平手。熱刺把握人數優勢繼續施壓，主隊只好全軍退守，後備入替的盧卡斯莫拉及尼當比利一次配合，尼當比利85分鐘門前撞射入網建奇功，有驚無險地反勝普夫迪夫火車頭晉級，下圈將與馬其頓的斯肯迪亞（Shkëndija）爭入正賽圈。

哈利卡尼操刀12碼得手，及時為熱刺追成平手。（路透社）

尼當比利關鍵時刻建功 摩連奴：他在進化

尼當比利加盟熱刺以來，上陣機會不多，數度傳出離隊傳聞，去季英超貢獻兩個入球及兩個助攻，同樣在關鍵時刻「交到貨」，就如兩回合對曼城亦交出助攻，球隊取得一勝一和，今仗末段的奠勝入球成為「救世主」，份量同樣十足。

該名法國中場去季不受摩連奴重用，如今後備入替建功，「摩佬」當然「錫晒佢」，賽後盛讚他今季態度上大為改善，「上季在尼當比利身上，我基本上看不到任何進步，而他在今季正在慢慢進化，在傷癒後非常努力訓練，故此我向他投下信心一票，他亦不負眾望取得入球。我從未質疑他的能力，我曾有一刻對他的動力及投入抱有懷疑，但如今我相信他將為球隊帶來改變。」

摩連奴換入尼當比利，成為今仗的關鍵調動。（Getty Images）

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