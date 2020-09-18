歐霸外圍賽｜AC米蘭輕取愛爾蘭老牌球會　伊巴獻招牌入球領軍晉級

歐霸盃第二圈外圍賽，AC米蘭作客愛爾蘭鬥沙姆洛克流浪（Shamrock Rovers），憑伊巴謙莫域及查漢奴古各建一功，兩球淨勝對手過關。 對一眾沙姆洛克流浪球員而言，鮮有機會與伊巴等頂級球員同場對壘，即刻落敗亦是寶貴經驗。主隊箭頭艾朗格連成功與伊巴交換球衣，並將這個珍貴的回憶送給兒子。

愛爾蘭老牌球會沙姆洛克流浪，在歐霸首圈外圍賽與芬蘭球會Ilves於法定時間打成2：2平手，雙方互射12碼以12：11險勝晉級，次圈在主場挑戰AC米蘭。

沙姆洛克流浪在上半場有不少攻門機會，惟悉數被AC米蘭門將當拿隆馬撲出。AC米蘭在前場一次逼搶成功搶得腳下球，伊巴謙莫域與查漢奴古配合，該名下月初滿39歲的「神鋒」禁區內勁射「響袋」，上半場23分鐘打開紀錄，亦攻入AC米蘭今季首個入球。

即將39歲的伊巴，戰力依然強頑，今仗為球隊打開紀錄。（Getty Images）

伊巴招牌入球開紀錄片段：

Ibrahimovic's goal

Milan first official goal this season pic.twitter.com/D1pkeVEbRX — 👍SS (@semo33xx) September 17, 2020

AC米蘭繼續積極進攻，力爭拉開比分，中場大腦查漢奴古今仗表現活躍，曾經背對龍門使出倒掛，笠過門將卻被門柱拒諸門外。該名土耳其中場及後禁區外撞射，終於取得「士哥」，亦為球隊取得保險球，67分鐘奠定2：0的勝局，由上季起連續14場賽事不敗，下圈將於主場迎戰挪超的不敗之師波杜基林特（Bodø/Glimt）。

查漢奴古（左）今仗表現活躍，一傳一射協助球隊擊敗對手。（Getty Images）

愛爾蘭老牌球會無緣再躋歐霸分組賽

沙姆洛克流浪在2011/12球季曾經殺入歐霸盃分組賽，當時與熱刺﹑PAOK及魯賓卡山同組，雖然6戰全敗包尾出局，但已經是球會史上歐洲賽的最佳戰績。該支愛爾蘭球會近年只能徘徊在歐霸盃外圍賽，今季同樣未能突破，再度在歐霸盃分組賽登場。

難得與伊巴同場較勁，一眾沙姆洛克流浪紛紛與伊巴交流。（Getty Images）

沙姆洛克流浪難得與AC米蘭交手，球員們當然不會放過「集郵」的機會，球隊前鋒艾朗格連（Aaron Greene）與AC的傳奇前鋒伊巴交換球衣，該名前愛爾蘭青年軍代表並非私自珍藏，而是將球衣送給場邊的兒子Jack，他既可觀看父親的英姿，又可得到球星的球衣，對年紀輕輕的Jack一定是難忘的回憶。

沙姆洛克流浪前鋒格連與伊巴謙莫域交換球衣後，贈送予場邊的兒子。（Twitter截圖）

【今夏已落實轉會】

+ 34 + 34 + 34

英超第2輪直播賽程（按圖放大）：