【轉會】買賣玩財技　哈美斯母會冇錢收　法蘭克福瞞轉會費避分成

足球戰術要進步，轉會財技亦然。今天買賣球員，不會一筆過用錢買人。各式財技滲入合約，關鍵盡在細節，例如出售分成條款（Sell-on clause）。以下兩宗交易，證明一個球員買賣，事關不止買賣雙方。

哈美斯轉會無轉會費 肥水不落母會田

哥倫比亞國腳哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez）從皇馬免費轉會愛華頓，令人難以置信。這名巴西世界盃金靴獎得主，起初外界報道轉會費約2000萬鎊，及後發展到「免簽」。如果你還不信，哈美斯赴歐前效力的球會問過，真的免費，因為他們收不到分毫。

哈美斯免費轉會更令愛華頓球迷雀躍。首戰英超表現不錯。（Getty Images）

哈美斯約17歲時，加盟阿根廷甲組球會班菲特，助球隊在2009年首次奪得聯賽冠軍，當時球隊奪得上半季「秋季聯賽」冠軍。他效力一季多後轉會葡萄牙班霸波圖，後來踏上輝煌路，先後轉會摩納哥及皇馬。班菲特賣出哈美斯時，合約包含出售分成條款，故此每逢轉會都「有得分」，今回卻無緣「等收錢」。

班菲特出圖解釋「冇錢袋」原因.（Twitter）

班菲特的司庫在球會官方網發聲明解釋，班菲特跟進哈美斯從皇馬轉會愛華頓的消息，並按國際足協的規例向兩家球會查詢，了解會否從轉會中獲得「回報培養球員費用的分成」。司庫坦言可惜：「哈美斯的轉會不涉金錢，交易沒有成本，是一宗免費轉會。我們已問過，今回得不到分毫」。不過，哈美斯之前轉會摩納哥及皇馬，相信班菲特收益不少。

哈美斯在班菲特僅一季多，貢獻不少，日後還為球會帶來不少收益。（twitter）

A米買斷列比錫 不披露轉會費觸怒費倫

AC米蘭去季下半季有復蘇跡象，從法蘭克福借用的克羅地亞左翼列比錫（Ante Rebic）表現突出，復賽前或後都保持穩定出場次數，射入11球。同時，從AC米蘭借到法蘭克福的葡萄牙國腳安達施華（ANDRE Valente SILVA）亦有好表現，兩軍一如所料，互相買斷。據轉會網站Transfermarkt報道，安達施華轉會費900萬歐元，列比錫的轉會費是「?」，不公開。

列比錫加盟費倫天拿，5年總計只上陣12場，大部分時間被外借。（Getty Images）

為何要秘密，AC米蘭與法蘭克福知道，費倫天拿則好想知道，事關「紫百合」有得分。費倫天拿2013年夏天從夏德收購列比錫，合作關係不理想，近年更不斷外借，終於在2018年夏天以200萬歐元賣斷給法蘭克福。不過，球會信得過自己眼光，在合約中加入條款，若法蘭克福出售列比錫，可分得一半轉會費。

今天的列比錫已是世界盃亞軍隊成員，上季在AC米蘭表現良佳。（Getty Images）

何以法蘭克福與AC米蘭互買借將，卻得一人的轉會費公開？費倫天拿不知道，但「大嗱嗱幾百萬歐」，甚至過千萬。據指費倫天拿會方而要求知悉列比錫的轉會費，否則會向FIFA求助。

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【今夏已落實轉會】