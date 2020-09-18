【英超】曼聯周末戰水晶宮點排陣？蘇斯克查指3大中場可同時正選

曼聯周末將出戰今季首場聯賽，主場對水晶宮。在今日的賽前記者會上，領隊蘇斯克查回應了多條問題，包括格連活特在英格蘭代表作的風波、哈利馬古尼在希臘惹上官非、新兵雲迪碧克的位置。

蘇斯克查首先講到荷蘭中場雲迪碧克的狀態，大讚這名新兵已經適應了新環境，他說：「他的融入非常好，他是個了不起的球員，性格很好，每天精力充沛，笑容燦爛。他在對阿士東維拉的比賽表現不錯，所以你們很可能見到他，但當然，我今日不打算透露出場陣容，我會在球員的訓練後決定。」

蘇斯克查今日出席賽前記者會。（Getty Images/資料圖片）

蘇斯克查透露，他不是近兩年才留意雲迪碧克，早於2015年執教莫迪時，已經對那時初出道的雲迪碧克留下深刻印象。他說：「阿積士對莫迪的第一個入球，我們沒有為了應付他去做太多準備，因為他那時還是個小將。他吸引到我的注意，他是個勇敢的球員，而且走位非常聰明。他在阿積士一直以來都是這樣的風格，不斷進步。我認為我們的中場需要更強入球能力，他能夠後上埋門，加強我們的陣容。」

雲迪碧克獲蘇斯克查盛讚。（曼聯Twitter截圖）

傷兵方面，中場保羅普巴及左閘勞基梳爾可以在今場候命，但菲爾鍾斯會繼續缺陣。被問到保羅普巴、雲迪碧克及波基斯費南迪斯會否同時正選，蘇斯克查就迴避問題，他說：「當然，他們3人都可以一起正選，中場線還有麥湯米尼、費特洛迪古斯及尼曼查馬迪，這不只是3名球員的事，我肯定未來會見到他們一起，但我不會告訴你誰有正選。」

對於迪基亞及甸恩軒達臣的正選門將之爭，蘇斯克查則說：「我今日不會告訴你正選陣容，但可以跟你講一講訓練的情況。門將的訓練一向好看，我很享受看，是你能夠想像得到的最高水平。」

甸恩軒達臣會否有機會正選？（曼聯Twitter截圖）

曼聯部分球員在短暫的暑假都發生了一些小風波，例如小將格連活特代表英格蘭時，與菲爾科頓邀請女子入酒店房，違反隔離令。蘇斯克查說：「當然，我跟他談過，但內容只有我們兩個人知道。」

蘇帥沒有提過對格連活特的處分，也沒有明言要「雪藏」他，但他表示格連活特應該要更多休息。他說：「我們去季為設計了一個計劃，成效非常好，但他需要休息。他只是個18歲小伙子，還需要好好管理。」

蘇斯克查力撐哈利馬古尼，大讚他十分專注。（資料圖片／Getty Images）

曼聯隊長哈利馬古尼在希臘度假時打人，惹上官非。蘇斯克查認為馬古尼沒有受場外因素影響，訓練表現理想，他說：「個人而言，我認為他能夠專注足球，但你不能預計其他人的反應，不過他在訓練的表現的確好，很專注。」

此外，波基斯費南迪斯（Bruno Fernandes）憑加盟後半季的優異發揮，擊敗其他隊友全季表現，被球迷選為上季曼聯最佳球員。這名葡萄牙中場亦創造歷史，成為首位加盟半季即獲這個獎項的曼聯球員。

費南迪斯當選上季曼聯最佳球員。（曼聯官網）

經過全球曼聯球迷在流動應用程度的投票，26歲的費南迪斯擊敗一眾隊友，當選上季曼聯最佳球員。費南迪斯說：「當然你最希望為球會、球隊及球迷贏得獎項，但我亦很高興贏得一些個人榮譽。」

【曼聯上季最佳球員前6名】

他得到35.5%的得票，力壓得票34%的法國前鋒安東尼馬迪爾，至於排名第3的是英格蘭射手拉舒福特，再之後的排名按次序分別是格連活特、雲比沙卡及哈利馬古尼。

費南迪斯在冬季轉會窗才加盟曼聯，成為首位踢半季即得獎的球員。他在下半季踢了22場比賽，攻入12球，還交出8次助攻，幫曼聯取得英超季軍，獲得歐聯資格。他加盟後，贏得隊內2月、3月、6月及8月的最佳球員，只有格連活特在7月能打破他的壟斷。

費南迪斯處子戰代表曼聯對狼隊，即當選比賽最佳球員，到第2場對車路士，他就交出助攻，為馬古尼製造入球，助球隊以2：0贏波。到第3場正選上陣的比賽，他對屈福特射入12碼並送出助攻，領球隊大勝3：0。他在曼聯8次主射12碼，全部射入。