復課｜疫情下如何上體育課？　教師轉型不忘初心：要學生開心投入

小學體育課到底學過什麼？我在訪問後努力回想，只記得盡情玩樂、跑太快跌倒、還有學不會後翻筋斗而留堂。 事實上，相信沒太多學生會深究過小學甚至中學體育課的教學內容，比起「學習」一項運動，體育更似是在主科課堂中的「緩衝區」，學生們只想純粹嬉戲。 教育局早前宣布全港學校在9月23日可分階段復課，進行不多於半天學習活動。在社交距離下展開的新學年，除了對師生有不同意義，對以帶領佛教林金殿紀念小學女籃贏得學界13連霸的體育老師尹栢濤而言，是另一番體驗。

大概2020年是人類學習「適應」的一年。因着新冠肺炎全球爆發，我們不停適應疫情下的新常態，無關種族、性別和年齡。9月1日電子開學後校園復課，社交距離下的體育課仍是體育課嗎？

佛教林金殿紀念小學體育老師尹栢濤，身兼籃球與田徑校隊教練。（黃寶瑩攝）

喜歡和享受玩樂是小孩子的天性，然而這一年需要適應社交距離的小學生「很慘」，甚至是全年的學界賽事被逼取消，身兼籃球與田徑校隊老師尹栢濤坦言年紀較小的學生會想不通，「為什麼來到我們這一年才取消比賽？」，尹說：「他們都很勤力練習，可惜沒有比賽機會，比較慘，也沒有辦法，比賽取消都不是她們的錯，不是她們做錯事被人罰而不能比賽，是大環境的問題。」聽後不禁心想，這一代的小孩子真的似是「被罰」般無奈，在大人眼中沒有養份的放電活動，着實是他們健康成長必須的珍貴經歷。

尹Sir指復課後都會擔心學生狀態，「會不會雞手鴨腳，因他們好久沒有活動過，還有個人衛生問題，始終小朋友的自理能力都會偏低，一有得玩，社交距離因此增加風險。」（黃寶瑩攝）

復課初期主要教授理論 減低身體接觸

復課後，學校須遵守防護指引，包括避免進行隊際的球類運動等，復課初期體育課也盡可能只教授理論如球例、戰術等，減低學生接觸風險；由於學生須戴口罩上課，學校也會視乎情况安排輕量體育活動如拉筋、健身操。

尹Sir指今年一月與七月的兩次停課，以Zoom上體育課也是以理論為主：「始終學生家裏環境都不一定寬闊，我們有一個網上學習平台，學生看完影片學習後，再上網答問題。」

小學生的專注力有限，連體育課都要「坐定定」聽理論不能走動，着實困難，尹Sir說慶幸體育課時間較短，學校安排20分鐘一節，一星期分開上兩節，而不是連堂，「20分鐘講少少、播吓片，一起討論再回答問題，（學生的）集中力還可以的，特別是一、二年班，如果體育堂坐足40分鐘，就會好慘。」

「難是難在課堂的設計。」尹Sir認為要令體育課多理論而學生不失興趣，是一大挑戰。（黃寶瑩攝）

而如何令網上學習變得有趣，成為了體育甚至全港老師當下的挑戰。「一開始都有點不習慣，平時體育堂不會講太多話，講少少示範就讓學生試做，但現在要令他們好集中聽之餘又要有趣味，多理論、不能動之外不失興趣，難是難在課堂的設計如多點加插影片和圖像，而不是難在要用電腦、IT工具幫手。」

小學不應佔太多理論 多學習身體操控

即使是教師本人，都認為理論對小孩子來說會沉悶，不要說集中力較弱的小孩子，記者聽到「理論」一詞已覺悶。尹Sir直言體育課理論課在小學階段不應佔大多數，畢竟小學不是大學，應該多走動、學習控制身體，「小學體育堂是應該培養他們對運動的興趣，論解太多而學生沒有實踐過，好難培養到他們的興趣。」

理論課後，學生需要到網上平台回答問題。（黃寶瑩攝）

那麼，小學體育課又能教什麼理論？

「安全意識、身體的健康、不同運動的球例、歷史等等。」他展示了學校的網上課堂資源平台，看到了各項運動介紹如足球的越位、籃球聯防等。小孩子用五觀來感知世界，某程度上他們比用言語文字溝通的成年人，擁有更敏銳的觸覺，更強的理解能力。身體活動的遊戲、玩樂，都會成為小孩子的經驗，是一個無形的、日積月累的學習過程。

學生由一月開始都沒有盡情地上課。

教育局在7月初宣布「提早放暑假」，尹Sir感嘆謂：「小朋友一定想郁，嚴格來說，他們由一月開始都沒有上過體育課，僅是之前6月復課一個月左右，但都沒有盡情地上課，所以一定好掛住。」他指教育局有指引說復課後在合適距離可以上課，學校都會跟隨指引讓學生在有限度下活動身體，而家長都需簽上課同意書。

復課前，佛教林金殿紀念小學體育課都是以運動理論、戰術、球例等為主。（黃寶瑩攝）

不建議戴口罩跑步 憂小學生怕事難言不適

考慮天氣仍炎熱，若跟指引讓學生戴口罩上體育課，在烈日當空下很容易引致呼吸困難。尹Sir坦言不建議戴口罩跑步，「個人不大建議戴口罩跑步，寧願保持一定距離，始終他們不是長期運動，又不是專業運動員，特別是小學生，有問題未必敢出聲，中學生可能較好，小學生會怕事。」尹Sir指學校用具都充足，可進行非隊制的球類運動，可以一人一個籃球、足球，高年級也可以在社交距離下打羽毛球、乒乓球等。

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就如尹Sir所言，學生們在今年沒法「盡情」地上體育課，連玩都不能盡興，問可會影響低年級小學生的群體生活，尹Sir說不會太擔心；以他的經驗，小朋友本身喜愛群體玩樂，不會因此而適應不到群體生活。他笑道：「他們有聚在一起的機會就會玩，反而擔心自我管理衛生的問題多於他們會因社交距離而疏遠。」

尹Sir坦言在保持社交距離下，會讓學生拉筋、做健身操，不盡是教授理論。（黃寶瑩攝）

全港老師的難題 帶動氣氛令學生投入

保持社交距離、避免分組、降低帶氧運動的體育課，教育年資長達16年的尹Sir坦言，今年開學的確是一大挑戰。

「準備的東西是多了好多，例如平時教足球，我心目中會知有什麼課堂活動要做，但現在同一個課題，要多點準備好活動、工具。但相信這是全香港老師都在面對的問題。」他又謂老師如何帶動氣氛比較重要，「如果落指令，然後要學生做，自己站在一旁觀看，相信除非學生好玩得就會投入，不然總有些同學沒那麼投入。」他認為在學生身旁多點鼓勵、搞好氣氛，能令他們投入一點，「我覺得老師職責其中一部分，是令他們上課上得開心投入。」

佛教林金殿紀念小學女籃已在學界取得13連霸，連霸偉業於疫情下無奈終止，尹Sir坦言對部分小六生在畢業前未能出賽感到婉惜。（受訪者提供）

重視體育發展的林金殿，其中女籃歷來培育了不少本地猛將，包括升上中學學界班霸協恩後贏盡冠軍的張華倩等人。（受訪者提供）

隨社會或時代改變 專業提供最好的體育堂

不只是學生，教師也在疫情下「轉型」學習新教學模式，甚至於停課不停學期間化身「YouTuber」。尹Sir認為小孩子始終會期待體育堂，因此相信他們會在遵守指引下享受體育課的樂趣。「作為體育老師，在這個情況下要想如何專業地提供到最好的體育堂，不可以覺得『以前上開這種體育堂，不是這種體育堂就唔得』，始終隨社會或時代改變，不同情況需安排不同的東西，而且相信疫情也只是暫時性。」

追逐嬉戲跳跳飛機的小學校園生活，生活滿是說不出的寫意；人與人的接觸與交流，是視像無法取代的。

體育課不只是主科的緩衝，同是獨特的經驗，大人很難以言語或客觀標準來量度他們每次「玩樂」之後的得着，然而經歷過探索、如何運用身體的大小肌、成功或失敗完成運動動作，體育課是他們以自己方式記錄的快樂學習回憶。

「我覺得老師職責其中一部分，是令他們上課上得開心投入。」（黃寶瑩攝）

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