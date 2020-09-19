【港超聯】復賽首仗足總嚴陣以待　傑志賠了夫人又折兵

本地足球賽事自3月22日的足總盃準決賽後，經歷181天的等待，終在今日（18日）回歸。 港超聯復賽首仗由東方龍獅於將軍澳運動場鬥傑志，足總訂下多項防疫措施嚴陣以待。結果傑志在隊長黃洋勇戰受傷下，以1：2不敵由鍾偉強奠勝的東方。

新冠肺炎下香港人必須適應「新常態」，嘗試與疫症共存。港超聯獲政府批准重啟，成為第三波疫情後本港首個復賽的體育賽事，球員跟傳媒雖能重返球場，但仍需遵守防疫措施。

足總安排雙方以不同入口及路線進場，以今日的將軍澳運動場為例，傳媒入口就由平日接近副場的側門轉為售票處；記者必須在探熱、健康申報、戴上口罩及用酒精搓手液消毒後方可入內。

記者跟熱身球員有兩欄相隔，這麼近那麼遠。（袁志浩攝）

記者球員兩欄相隔 球迷照場外打氣

較為特別的是，雙方龍門架後靠近觀眾席的一邊被劃分為球員熱身區，記者只准在另一邊拍攝，兩者間有兩層鐵欄阻。本場比賽吸引近廿間媒體到場採訪，惟記者被禁於開賽前走到場中拍攝隊照，在場內亦需互相保持1.5米距離。

賽事縱閉門上演，兩軍約數十名球迷依舊如3月時於圍欄外打氣，並自覺地保持社交距離，在球證吹響哨子一刻高呼「開波喇」，氣氛高漲。足總安排兩軍球員先後進場，並取消握手儀式，而後備席職球員、工作人員等均需佩戴口罩。

東方龍獅球迷繼續在場外打氣，更自覺地分成前後兩排，拉開社交距離。（袁志浩攝）

黃洋上半場傷出 傑志被逼變陣

「藍鳥」此役防線跟停戰前相約，畢頓及陳晉一兩位小將正選披甲，前線由高美斯取代洛迪古斯，後者不在足總官方復賽註冊名單上。至於東方派出悉數主力上陣，進攻「三叉戟」盧卡斯、辛祖及艾華頓擔正，配合陳浩瑋、艾華度、迪高與基頓，以強陣迎敵。

賽前球場附近雖曾下雨兼有雷暴，幸比賽時天氣轉好。兩隊狀態明顯未足、入局較慢，中場不時出現失誤；傑志的基爾頓跟東方前鋒陳浩瑋早段分別有射門機會，但都未能威脅門將。戰至27分鐘，「藍鳥」隊長黃洋於中場控球後、在未有觸碰對手下跌倒，疑似拉傷右膝，經治理後退下火線。傑志率先變陣，由蘇沙與巴拉克入替，中鋒高美斯完半場前左路窄角度勁射高出，半場兩隊互無紀錄。

傑志中場黃洋上半場約30分鐘右膝受傷離場，打亂「藍鳥」部署。（袁志浩攝）

+ 8 + 8 + 8

東方鍾偉強再做奇兵 冷靜叩關奠勝

換邊後戰況漸入高潮，52分鐘東方中堅迪高接應右路角球近門頂入領先。11分鐘後「藍鳥」憑陳晉一突破搏得李嘉耀於禁區內規人條，12碼由高美斯操刀射入，傑志扳平1：1。不過東方後備入替的鍾偉強再次做「奇兵」，此子68分鐘心口控定隊友長傳後，冷靜扣過艾里奧再用左腳射近柱破網，助球隊再拋開比分。

高美斯今場代替洛迪古斯任正選箭頭，他一度為傑志射入12碼追平。（袁志浩攝）

陳晉一尾段遠射僅僅中柱，似乎對欠運感到難以置信。（袁志浩攝）

傑志尾段壓上狂攻，補時階段陳晉一禁區頂左腳遠射內彎球中柱，結果東方復賽後首仗「開齋」，多踢兩場下以12分反壓富力登上榜首，傑志則跌落第4位。

東方取得復賽後首場勝利，即重上榜首，但比次席的富力多踢兩場。（袁志浩攝）

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