【英超】愛華頓火力全開5：2破西布朗　卡維特利雲首度連中三元

英超第2輪，愛華頓主場鬥「升班馬」西布朗雖先落後，但憑新兵哈美斯洛迪古斯攻入加盟英超首個入球，加上卡維特利雲首次連中三元，結果以5：2反勝，聯賽兩連捷。

愛華頓在首場聯賽以一球力克熱刺，今仗於主場葛迪遜公園球場迎戰西布朗，主帥安察洛堤派出與上場相同的正選陣容，哈美斯洛迪古斯﹑李察利臣及卡維特利雲繼續攻堅。「升班馬」西布朗上場吞李斯特城3蛋，主帥比歷（Slaven Bilić）仍然相信正選11人，今仗以相同陣容作客。

西布朗穿上作客黃綠直間球衣，恍如諾域治「上身」，球隊開賽早段佔優，迪安加拿（Grady Diangana）由中場長驅直進，愛華頓球員未有埋身攔截，迪安加拿推至禁區頂起腳破網，10分鐘先開紀錄，攻入今季英超第一個入球。

西布朗及後有利華摩亞禁區內施射中柱，未能拉開紀錄。

西布朗的迪安加拿獨力推過半場再射破愛華頓大門，為球隊取得西布朗升班的首個入球。（路透社）

愛華頓大難不死後逐漸回穩，卡維特利雲戰至31分鐘門前「執雞」追成1：1。完半場前李察利臣橫傳予洛迪古斯，後者娥眉月頂一控一射直飛「網仔」，「占士」射入登陸英超的處子入球，愛華頓上半場反超前2：1。

哈美斯洛迪古斯一控一射顯功架，取得他登陸英超的第一個入球。（路透社）

「占士」開齋一球片段：

GOAL Everton! James Rodriguez scores a beauty to give Everton the lead. #EVEWBA

pic.twitter.com/lKBWJZyvYG — FTTV World (@FTTV10) September 19, 2020

洛迪古斯除了入球建功，同時令西布朗踢少一人。他與基比斯（Kieran Gibbs）互碰後，該前阿仙奴球員沉不住氣，使出一記「如來神掌」推跌洛迪古斯，球證甸恩向基比斯出示紅牌，主帥比歷半場時抗議過激，同樣以紅牌被逐，西布朗形勢更嚴峻。

西布朗主帥比歷抗議過激紅牌被逐，下半場只能在看台上觀戰。（路透社）

十人應戰的西布朗，易邊後初段獲得一次罰球機會，馬圖斯佩雷拉（Matheus Pereira） 直射，人牆之一的耶利文拿未有跳起，皮球恰巧在他頭頂飛過直飛入網，門將比克福特「飛到盡」卻欲救無從。

西布朗下半場兩分鐘極速追平，球賽「洗牌再嚟過」。

馬圖斯佩雷拉罰球妙射破網，換邊後即為十人應戰的西布朗追成平手。（路透社）

劇情與上半場無異，「拖肥糖」同樣憑死球攻勢數糊，中堅米高堅尼門前混戰補射得手，54分鐘再度反先。

愛華頓愈踢愈順，上半場已有進帳的卡維特利雲，62分鐘門前近射再建一功，腳風順起來甚至連背脊都會入波，66分鐘完成帽子戲法，71分鐘功成身退被調離場，這是該名23歲前鋒首度於英超連中三元。

卡維特利雲征戰英超以來，首度單場連中三元。（路透社）

英超第二輪直播賽程（按圖放大）：