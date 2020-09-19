【英超】升班馬大戰變入球騷　列斯聯4：3力克富咸

兩支「升班馬」互碰，艾蘭路球場相隔16年再演英超賽事——列斯聯主場鬥富咸。 繼頭場愛華頓以5：2挫西布朗後，今場「升班馬大戰」亦是大手交易，兩軍合轟7個入球，列斯聯一度領先4：1下，富咸力追至僅落後一球，最終列斯聯以4：3險勝。

列斯聯﹑富咸及西布朗3支新升班球隊，英超首輪悉數落敗，由「狂人」比爾沙帶領的列斯聯是唯一一支取得入球的「升班馬」，更在衛冕之師利物浦身上攻入3球，表現令球迷眼前一亮。

列斯聯今仗返回艾蘭路球場（Elland Road）出戰，上演16年來首場英超賽事，面對老對手富咸，去季兩軍在英冠交手時，兩回合各在主場取得一勝，列斯聯上次主場以3球淨勝富咸。

列斯聯上場在英冠主場以3球淨勝富咸。（資料圖片／Getty Images）

英超第二輪直播賽程（按圖放大）：

獲一致好評的列斯聯，開賽早段一次角球攻勢，皮球輾轉落在後柱無人看管的希達哥斯達（Helder Costa）腳下，他控定後狂轟網頂擦楣底入網，今仗擔正的富咸門將艾路拿（Alphonse Areola）只好投降，列斯聯5分鐘先開紀錄。

希達哥斯達開賽早段勁射破網先開紀錄。（路透社）

客軍戰至上半場中段，出擊左閘祖爾拜仁（Joe Bryan）入楔時殺入禁區，列斯聯守衛羅賓高治（Robin Koch）落腳稍稍判斷錯誤，即使他收腳依然踢跌拜仁，球證安東尼泰萊直指12碼點。今仗正選並戴起隊長臂章的米祖域操刀，這名上季英冠神射手一射中鵠，34分鐘追成1：1平手。

富咸祖爾拜仁助攻時被對手射跌，博得12碼，惜其後自己再輸一球12碼。（路透社）

為球隊博得12碼的祖爾拜仁，禁區內防守以為「神不知鬼不覺」，單手推跌班福特，安東尼泰萊再度吹罰12碼，上仗有「士哥」的基列治（Mateusz Klich）主理得手，列斯聯再度領先，以2：1的優勢返回更衣室。

基列治射入12碼，為列斯聯再取領先。（路透社）

列斯聯上仗對利物浦瘋狂逼搶，以攻代守踢法非常悅目。下半場5分鐘，基列治傳球撕破富咸防線，班福特禁區內熨射成3：1。班福特及後交出助攻，傳中希達哥斯達再建一功，在57分鐘比數改寫成4：1。

希達哥斯達下半場再建一功，列斯聯一度領先至4：1。（路透社）

以為大局已定，富咸後備入替的波比列特（Bobby De Cordova-Reid）62分鐘建功，追至2：4較接近紀錄，5分鐘後米祖域一展其空中能力，力壓對手跳頂破網，67分鐘梅開二度，並燃起富咸追平的希望。

兩軍其後大打進攻足球，多次具威脅埋門，惜雙方其後未有增添紀錄，結果列斯聯以4：3力克富咸。

「空中霸王」米祖域力壓對手頭槌破網，梅開二度。（路透社）

26歲的富咸尖刀米祖域入波，除了富咸球迷高興，一眾英超Fantasy玩家同聲歡呼。事關米祖域上周是其中一名熱門球員，全球超過150萬玩家擁有這個塞爾維亞箭頭，惜他上周先列後備加上無進帳，令不少玩家「損失慘重」。

儘管今周Fantasy領隊們「恐慌性拋售」米祖域，超過27萬玩家棄用，但米祖域今仗梅開二度，依然為逾130萬玩家帶來不少分數進帳。