【足球轉會】高普講解為何買祖達　四大優點兼為利物浦帶來一改變

利物浦在轉會市場突然發力，一口氣簽入堤亞高艾簡達拿和祖達（Diogo Jota）兩將。堤亞高的加盟屬意料之內，祖達的交易事前幾乎沒有洩露半點風聲，令人出乎意料。 高普領隊親自解說祖達的各項優點，認為他的加盟能給予紅軍一項優勢。

利物浦領隊高普向來予人實話實說之感，今年球會受新冠肺炎疫情收入大受影響，他曾預言「今個夏天不會有太多轉會交易」。由於「往績良好」，購入希臘左閘森美卡斯後，球迷滿以為球會轉會動作經已完結。

不料開咧一周後突然一炮雙響，買完堤亞高，再買祖達。跟堤亞高交易一樣，利物浦向狼隊購買祖達亦是分期付款，基本費用4100萬英鎊，連同浮動條款最高可達4500萬英鎊。首期費用盛傳僅為轉會費一成。由於紅軍陣中18歲荷蘭小將基賀華（Ki-Jana HOEVER）900萬英鎊轉投狼隊（連450萬英鎊浮動條款，總值最高可達1350萬英鎊），故紅軍說得上是不需動用任何現款情況下得到祖達。

利物浦看中祖達什麼？

堤亞高是任何球隊也希望得到的世界級中場球星，引入他的決定毋庸置疑。前鋒方面，跟利物浦曾無限接近的是迪姆華拿（Timo Werner），最後他加盟車路士，穿上紅軍戰衣的是祖達。

這個決定引來不同猜想，有財務上的（一次過付轉會費VS分期付款），有實際上的（華拿不願當三叉戟後備，祖達願意等待期會），也有戰術上的（祖達可踢中前場多個位置），不如等高普親自解畫：

「他有速度，能夠串連進攻，能防守，也能逼搶」，高普輕鬆數出祖達四大優點，「他是一個能給予我們很多選擇的球員，只有23歲，仍有很大潛力。」最重要的可能是，「他可以踢433前線任何一個位置，如果我們用4個中場，他兩邊翼鋒也可以踢──那給予我們在陣式之間有真正不同選項，令我們變得更加難以預測。」

重溫堤亞高加盟紅軍靚仔相：

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高普大讚：「他是個好男人」

高普揀球員，個性跟球技同樣重要，他認為祖達本身對足球的渴望、野心和發展方向，跟利物浦不謀而合，亦是這代出色葡萄牙球員之一，「最重要的是，他真是個好男人，真的為來到這兒感到高興，我真的很高興他來這裏。」

祖達來自葡超球會費利拿，2016年轉投馬德里體育會，期間先後外借波圖和狼隊，是協助狼隊重返英超的功臣之一，至2018年1月被狼隊以1400萬歐元買斷。他3個球季共為狼隊144次上陣，攻入44球和助攻19次。