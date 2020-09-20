【英超】加里夫巴利重返熱刺好開心　「離開時已希望再次回來」

加里夫巴利（Gareth Bale）終於離開皇家馬德里，外借熱刺一年，重返英超賽場。闊別英倫7個年頭，鄉音無改鬢毛衰，熱情依然未變，或許在皇馬後備席餓波已久，他揚言：「我充滿飢餓感和動力」。 施丹另一棄將洛迪古斯（James Rodriguez）甫加盟愛華頓已閃耀英超賽場，巴利會否在成名地重拾光芒？

2013年巴利以8500萬英鎊由熱刺轉投皇馬，刷新當時轉會費世界紀錄，7年間在馬德里4奪歐聯，並兩度贏得西甲聯賽冠軍，總共251次上陣攻入105球。

他是皇馬會長佩雷斯刻意培育的C朗拿度接班人，主帥施丹卻跟巴利「八字唔夾」，2018年夏天C朗離隊後，他不單沒有接班，而且更逐漸淡出主力陣容，上季自復賽以來長坐後備席，最後甚至不入大軍名單。

31歲的他跟皇馬合約仍有兩年，60萬英鎊周薪成為離隊最大障礙，經過多番商討，終落實外借熱刺一年，他第一時間開心公布：「各位熱刺球迷，經過7年時間，我回來了！」他指出：「能夠回來實在太好了。這是我的成名地，對我來說是間特別的球會。」

【巴利重返熱刺圖輯】

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巴利：希望為熱刺贏得錦標

近年巴利淪為「腳患馬」，經常受傷患困擾，他表示：「現在我希望能重拾一點比賽狀態，真正可以幫助球隊，並贏得錦標。」

熱刺公布，簽入巴利時他因今個月較早前為威爾斯國家隊上陣期間膝部受傷，「預期要到10月國際賽周那星期才可回復比賽狀態」。換言之，他將錯過熱刺未來5場比賽，回歸首次可能要留待10月17日主場對韋斯咸一戰。

熱刺為引入巴利共付出1200萬英鎊人工和借用費，未來一季他將會穿上9號球衣。巴利最初加盟熱刺時的球衣是16號，當時仍為左閘的他一季後改穿3號。4個球季後，才改穿著名的11號球衣。由於熱刺11號球衣現時由拉美拿穿上，因此巴利改穿雲遜贊臣離隊後空出來的9號球衣。

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巴利穿過的4件熱刺球衣。（熱刺Twitter）

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離開時已希望重返熱刺

巴利2007年從修咸頓加盟熱刺時只有17歲，6年間由一個左閘球員逐漸進化為全球頂尖翼鋒之一。足球網站Transfermarkt統計，自巴利離隊後，熱刺花去近5億英鎊買入31個球員，7年下來仍找不到他的接班人，第32人正是巴利本人。

「當我離開的時候已時常在想，我希望能夠再次回來。」巴利說，「我感覺這是絕配，對我來說時間亦合適。我充滿飢餓感和動力，希望為球隊交出好表現，急不及待重新出發。」

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他深知自己可以如何貢獻熱刺，「在馬德里贏得錦標、為國家隊晉身大賽決賽周，我擁有所謂勝利者思維，知道如何贏得冠軍」，巴利續稱，「除非你置身其中、身處大賽決賽，否則也不會知道要如何面對那種情況，如何克服緊張情緒和壓力，我認為一切都是由經驗累積。」

「我希望可以將它（勝利者思維）帶到更衣室，將多一點信念注入每個人身上，令我們堅信自己有能力贏得錦標，這也是球隊今季的目標──盡量在每項比賽中戰鬥。」

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【今夏已落實轉會】