【英超】維拉新兵齊立功　馬天尼斯勇救12碼　主場1球挫錫菲聯

上季在煞科戰驚險護級的阿士東維拉，英超首仗主場迎戰錫菲聯，剛從阿仙奴加盟的門將馬天尼斯首仗擔正，隨即成為球隊功臣，上半場撲出對手的12碼，加上安斯干沙一箭定江山，維拉首場即響勝鼓，以1：0擊敗十人應戰的錫菲聯。

去季英超煞科戰，「護級大逃亡」是一大焦點，3隊只能活1隊，結果阿士東維拉成為「倖存者」，力保英超資格。經過上季的驚險護級，維拉今季痛定思痛，在轉會市場甚為活躍，羅致阿仙奴的副選門將馬天尼斯（Emiliano Martínez），前場則以破球會紀錄轉會費簽入賓福特的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins），加上隊長基亞利殊及中堅泰朗明斯先後續約，力爭今季脫離降班區域。

阿士東維拉首場聯賽主場面對錫菲聯，馬天尼斯及屈堅斯一同正選披甲，而屈堅斯首戰英超便有貢獻，接應隊友的長傳嘗試以速度壓過錫菲聯守衛艾根（John Egan），該名錫菲聯隊長速度明顯輸蝕，只好用上超技術，出手試圖拉停屈堅斯，結果球證史葛吹罰並以紅牌驅逐艾根離場。

十人應戰的錫菲聯，卻先有開紀錄的黃金機會，基斯巴森（Chris Basham）被維拉的泰基特禁區內踢跌，球證直指12碼點，錫菲聯由隆特史譚（John Lundstram）主射，卻被馬天尼斯「捉到路」雙手撲出，維拉力保不失，雙方互無紀錄返回更衣室。

維拉大難不死，換邊後並取得入球，剛續約的泰朗明斯接應角球頭槌二傳，遠柱的安斯干沙跳頂入網，63分鐘攻入全場唯一入球，以一球險勝對手，首仗便取得寶貴的3分。上季表現搶鏡的錫菲聯，今季略有回落，如今吞下兩連敗，180分鐘賽事亦未能攻破對方大門。

馬天尼斯離開效力多年的阿仙奴，為了就是上陣機會，加盟維拉即時取得正選，並立下大功，為球隊力保清白之身，成為贏波功臣之一。馬天尼斯賽後透過Twitter表示，這是完美的地標戰，並在維拉公園感到十分溫暖。

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