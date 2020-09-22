【體育熱話】韓裔高球手來回洞口又折返果嶺　推杆推到懷疑人生

高爾夫球大滿貫之一的美國高爾夫球公開賽（US Open），在周末圓滿結束，美國好手迪查比亞首度贏得錦標。 賽後焦點卻是新西蘭籍韓裔球手李真明（Danny Lee）在第三日賽事最後一洞的一幕：距離洞口約4呎以為輕鬆「食叉燒」，卻「推極唔入」，該名韓裔球手推到發脾氣，更怒擲球杆收場。

新冠肺炎疫情蔓延，高爾夫球四大滿貫悉數受影響，英國公開賽早前取消，而PGA錦標賽﹑美國公開賽及美國大師賽（The Masters）全數延期。

美國公開賽成為今年第二項舉行的大滿貫，來自美國的迪查比亞（Bryson DeChambeau）取得低標準6杆成績，以6杆優勢奪冠，首度捧走大滿貫冠軍。

迪查比亞以6杆優勢首度稱霸大滿貫。（資料圖片／Getty Images）

世上最遙遠的距離

第3日賽事的最後一洞，為474碼的4杆洞。新西蘭籍韓裔球手李真明3杆後已在果嶺上，高球距離洞口僅約4呎，剩下來只是「例行公事」，然後以標準杆（par）完成當日第18洞。

豈料這4呎距離，卻成為「世上最遙遠的距離」──李真明準備完畢後推杆，球在洞口經過卻「In & Out」，近距離推失懊惱不已的他俯身輕掃草地，及後再度嘗試推杆，小球再度在洞口溜過。

李真明戰畢第3日賽事後，因手腕傷患退賽。（資料圖片 /Getty Images）

標準杆變5+ 怒擲球杆

連續兩次推杆失敗後，李真明的耐性已經用盡，推杆「愈推愈hea」，踏近高球便順手一推，然後小球繼續徘徊洞口「過門不入」。

李真明在洞口附近來回多次後，最期待的畫面終於出現，他第6次推杆終於成功，結果以高標準5杆（即總共9杆）完成第18洞。翻查賽會紀錄，出現一堆他這洞推杆距離的有趣數據：

第一次推杆：4呎

第二次推杆：5呎7吋

第三次推杆：5呎10吋

第四次推杆：6呎11吋

第五次推杆：3呎9吋

第六次推杆：7呎7吋

數據可見，他在最後一推的距離其實最遠，不足4呎距離反而不入，明顯那不是能力問題。

李真明來回洞口又折返果嶺逐格睇：

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近距離推杆來回多次後，李真明離開球場時不禁懷疑人生，他的情緒由懷疑慢慢變成憤怒，走近自己的球袋一刻爆發，揮杆大力打向球袋後，再怒擲球杆拂袖而去。

對高爾夫球愛好者而言，像李真明「來回洞口又折返果嶺」的經歷是等閒事，在職業球手身上發生卻較罕見。不少網民笑言「其實大家都是李真明」，表示難得看見高球手失控一面。

該名30歲韓裔球手首日打出標準杆（70杆），次日成績為高標準杆5杆（75杆），第三日在第18洞前成績為高標準杆3杆，如果他當時成功在最後一洞取得標準杆，他便能以第34位資格晉身最後一天賽事，獎金達10萬美元。可惜他失手之下，第三日打出高標準杆8杆，總成績高標準杆13杆的最後一名「提早畢業」，獎金大為縮水至3.7萬美元。

「咁多杆先入我唔玩呀！」李真明怒擲球杆後拂袖而去。（影片截圖）

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