【足球熱話】奧連特球迷奇招現場睇波　疫情反覆10月難重開球場

新冠肺炎全球疫情反覆，英國確診數字回升，使得球場重開計劃受阻。何時再可入場仍不得而知，球迷為了到現場打氣，唯有各出奇謀，網上近日瘋傳奧連特早前於英乙主場對曼斯菲一戰，就多得球場特別的設計，可於民居睇波。

奧連特日前主場對曼斯菲，有傳媒影到一班奧連特球迷於主場布里斯班路（Brisbane Road）西看台及南看台一邊出現，搖旗吶喊，盡全力為愛隊打氣，但他們並非「偷雞」入場。可惜他們落力打氣，愛隊奧連特最終只以2：2與曼斯菲言和。

奧連特球迷於球場邊住宅低層觀賞比賽成為熱話。（網上圖片）

由於奧連特主場四角都是民居，有住戶見疫情期間球賽需閉門進行，於Airbnb搞「睇波體驗團」，今次被拍到的球迷選擇的房間，每人只需25英鎊就可以於低層觀看比賽，就如親身入場一樣，而且戶主更提供零食，球迷除了「帶人」之外，要帶的就是飲品。

奧連特球迷利用Airbnb「入場」觀戰。（網上圖片）

由於現時英國正實施「6人限聚令」，故戶主亦要求「入場」球迷自律，在可以睇波的露台範圍保持最多6人觀戰。

英格蘭已長開迎球季，但現時仍是閉門作賽。（Getty Images）

英國疫情反覆，有指10月重開球場計劃面臨剎停。（Getty Images）

疫情反覆 球場重開面臨考驗

英國政府早前曾透露公眾活動可於10月初開放讓觀眾入場，其中包括足球賽事。不過，英國確診數字近日有回升跡象，過去兩天單日確診數字都突破4300人，據悉特別嚴重的地區已下令區內餐廳酒吧晚上10時關門，英國政府亦呼籲國民緊守「6人限聚令」。



疫情嚴峻，有指英國政府已決定剎停「10月重開球場」的計劃，如果消息屬實，將會對英國球壇帶來極大打擊，尤其是依賴球迷入場支持的低組別聯賽球隊。

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