【英超】安察洛堤解讀J-Rod說明書　一關鍵成就愛華頓新英雄

哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez，馬會譯名占士洛迪古斯）甫加盟愛華頓，立即成為球隊新英雄，帶領球隊英超新球季兩連勝，兼闖出一番新氣象。 這個皇馬棄將職業生涯浮浮沉沉，每當沉淪之時，總是得到伯樂安察洛堤拯救。安帥親自解說啟動此子「說明書」的關鍵所在。

愛華頓先以極具說服力表現首戰1：0擊敗熱刺，第二仗再以5：2輕取升班馬西布朗，8年來首度開季兩戰全取6分。

兩場比賽之中，洛迪古斯的表現均可圈可點。即使他的體能和狀態明顯遠未達到最佳水平，出眾傳球視野、精準傳送、罰球功架和足球智慧均屬「超班」，足以彌補速度不足的缺點。

對於一個在皇馬後備席可謂「雪到冰」的球員而言，J-Rod立即有上乘表現令人始料未及，三度帶領他的愛華頓主帥安察洛堤，披露令愛將盡情發揮的兩大要點。

哈美斯洛迪古斯甫加盟愛華頓即成為球隊新英雄。（Getty Images）

安察洛堤三度與J-Rod合作（按圖進入）

安察洛堤：「我不知道，不過……」

J洛迪古斯最令人難忘的表現，始於2014年世界盃，時隔多年踢過皇馬和拜仁慕尼黑兩大豪門，代表作仍然只停留在那屆世界盃，球會表現未具說服力。

話雖如此，由皇家馬德里、拜仁慕尼黑到愛華頓，洛迪古斯在安察洛堤帶領的球隊麾下總能交出好表現，安帥受訪時特別為愛將辯護：「哈美斯並不老，他只有29歲，仍是個年輕球員。」

對於總是能夠幫助此子發揮最佳水平，安察洛堤先是推說「我真的不知道」，然後解釋，「首先，效力皇家馬德里不是易事。球隊內部競爭激烈，作為領隊，挑選令所有人滿意的陣容並不容易。對我來說，為星期六排陣十分困難。」他認為，「因此你要給予球員落場機會，他要在皇馬出場較難，來到愛華頓則比較容易。」安帥續稱，「除此之外，關鍵一點是，球員在球場上作賽必須充滿動力，這是重點所在。」

【足球轉會】愛華頓球迷開心大發現 J洛迪古斯突然變免簽

【愛華頓2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

「今天我真的很高興」

安察洛堤去年12月21日臨危受命，季中接過愛華頓帥印。當時拖肥糖排第15，至完季升上第12。名次上似乎未算有重大進展，他不着痕跡為球隊帶來轉變，大半年後的今天開始展現成果。

他拒絕為開季兩連勝的佳績感自滿，同時揚言過去6個月的工作並不簡單。就算外界對愛華頓期望大為提高，也嚇不到這個經驗十足的老江湖，「我不擔心，球隊正顯示質素所在，顯示他們在將來具備可以具備競爭力。」

「我不為期望感到憂慮。今天我真的很高興，因為過去6個月並不輕鬆，愛華頓的每一個人──由球員、球會到支持者都過得很艱難，但現在我們該為開季佳績感到開心，句號。」他同時指出，球季相當漫長，如今只是一個開始，「將來我們必須面對很多不同考驗，但我們直到星期三之前應該覺得高興。」

【J-Rod英超相簿】（按圖放大）

安察洛堤對J洛迪古斯有多重要不言而喻，J-Rod剛加盟愛華頓時便說過，「身處這間充滿歷史的偉大球會，跟隨一個如此了解我的領隊，我非常、非常開心。」

他期待為愛華頓贏得錦標，「我來這裏是希望得到進步，嘗試成為更好的球員，並幫助球隊取得勝利，踢出賞心悅目的足球。」他初步已做到了，假如整季保持作戰水準，兼且能夠遠離傷患，愛華頓重返前列甚至前四席位指日可待。

【球衣情報】英超20隊戰衣圖鑑 齊向歷史致敬 曼城作客最大驚喜

【愛華頓2020/21球衣+安察洛堤服裝騷】（按圖進入）