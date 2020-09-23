【英聯賽盃】莫耶斯賽前確診新冠肺炎　助教領韋斯咸大破侯城晉級

韋斯咸領隊莫耶斯以及兩名球員伊沙迪奧普及祖舒古倫賽前確診新冠肺炎，要馬上離開球場，但「槌仔幫」在助教阿倫艾雲帶領下，主場仍以5：1大勝侯城，晉身英聯賽盃第4圈。

當地時間昨晚（9月22日）的英聯盃第3圈，韋斯咸主場對侯城，為何韋斯咸只得6個後備球員？連領隊莫耶斯也不見蹤影？原來在賽前兩個多小時，韋斯咸才收到消息，莫耶斯、伊沙迪奧普及祖舒古倫的新冠肺炎測試呈陽性，需要馬上自我隔離。當時，韋斯咸全隊已經抵達球場備戰。

【韋斯咸賽前3名職球員確診】

代為領軍的助教阿倫艾雲（Alan Irvine）說：「在晚上6時20分，我們突然收到隊醫及物理治療師的通知，我們有3個人呈陽性反應，包括領隊及兩名球員。我們在球場上都有跟大衛（莫耶斯）接觸，因為我們在比賽前兩小時就要抵達球場。我們全部都很驚訝，因為在之前的測試，都沒有任何人呈陽性。」

助教阿倫艾雲（Alan Irvine）代為督師，帶領球隊出戰。（路透社）

韋斯咸亦發聲明，指莫耶斯、伊沙迪奧普及祖舒古倫收到確診消息後，立刻離開球場回家隔離。伊沙迪奧普及祖舒古倫原本在今場踢正選，兩人的位置分別由韋舒亞及哈里遜艾殊比頂替，但只補了大衛馬田入後備名單，所以韋斯咸只得6名後備球員。莫耶斯、伊沙迪奧普及祖舒古倫將至少隔離10日，肯定不能出戰9月27日對狼隊的比賽。

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】

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侯城方面表示，他們徵詢過賽會的意見，他們亦滿意韋斯咸的防疫措施。侯城還表示，他們在遞交出場名單前收到這個消息，職球員未與韋斯咸的人有任何接觸。

雖然韋斯咸沒有領隊督師，也失去兩名原定踢正選的球員，但主場仍以5：1大勝侯城晉級，辛迪加斯先開紀錄，耶莫蘭高及施巴斯坦賀拿各梅開二度。

【韋斯咸大勝侯城5：1】