【足球轉會】蘇亞雷斯轉投馬體會傾掂數　莫拉達官宣加盟祖雲達斯

近日足球轉會市場按下加速鍵，交易頻頻出現。巴塞隆拿銳意掃走高薪老將，繼拿傑迪錫和維達爾後，前鋒蘇亞雷斯也即將成功清走。 阿蘇轉投馬德里體育會觸發連環效應，莫拉達外借祖雲達斯一年。車路士購入新門將取代失誤不斷的阿列沙巴拿加，利物浦接連收購堤亞高和祖達後，盛傳再出價收購屈福特翼鋒沙亞。

美斯的離隊鬧劇，加速球隊變化。阿根廷球王決定留隊，新帥朗奴高文銳意清走陣中老將，32歲的拿傑迪錫（Ivan Rakitić）以150萬歐元平價回歸西維爾，維達爾（Arturo Vidal）以100萬歐元浮動條款加盟國際米蘭，幾乎加盟祖雲達斯的33歲烏拉圭鋒將蘇亞雷斯（Luis Suarez），亦即將免費加盟馬德里體育會。

朗奴高文的增兵大計因巴塞隆拿陷財困受阻，球員人工總開支全球第一，於是立即開行馬力掃走高薪老將。高文上任後致電通知蘇亞雷斯無得留低，這通無情的電話只有1分鐘，成為高文待功臣涼薄的罪證。祖雲達斯原本幾乎簽入阿蘇，後來此子卻被指入籍語文試作弊，意大利警方介入調查，交易最終告吹。下一站於是又變為西甲另一球隊馬德里體育會。

蘇亞雷斯離開效力6年的巴塞隆拿，轉投馬體會。（Getty Images）

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阿蘇轉會鬧劇接二連三

阿蘇轉投祖雲達斯不成兼惹上官非，加盟馬體會之路一開始亦不順利。據悉巴塞願意免費放人兼向他付出一筆相當於半年人工的700萬歐元「分手費」，條件是他的下一站不能是競爭對手皇家馬德里、曼聯、曼城或巴黎聖日耳門（PSG）任何一隊，當中並未包括馬體會。

當阿蘇陣營與馬體會達成共識後，巴塞會長巴圖美奧卻突然發難，不滿不收分毫便將主力送予對手，反口索價1000萬歐元。馬體會明言不會付出一毛錢買他，阿蘇隨即向巴塞還擊，預備出動律師團隊跟球會對陣，雙方經談判後同意讓步，蘇亞雷斯獲准免費離隊，他跟馬體會簽約兩年，如球隊順利晉身歐聯八強，則每年需向巴塞付出200至300萬歐元，皆大歡喜。

莫拉達重返祖雲達斯，外借一年，球隊董事局副主席尼維特。（祖雲達斯Twitter）

莫拉達重返祖記

蘇亞雷斯的加盟，變相令馬體會必須放走球員騰出薪酬空間，莫拉達（Álvaro Morata）成為犧牲品。祖雲達斯得不到阿蘇，在馬體會手上再次接收莫拉達，外借一年。根據協議，祖雲達斯有權在今季完結後以4500萬歐元買斷莫拉達，或以1000萬歐元續借一年。

今次是莫拉達第二度加盟祖記。他在2014至16年間曾外借兩年，期間射入27球，包括2015年歐聯決賽對巴塞攻入一球，惜最終仍以1：3飲恨，但他仍為祖雲達斯兩度贏得意甲和意大利盃錦標。

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林柏特確認買門將

車路士門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）犯錯不斷，早有消息指藍軍有意引入新門將取而代之。車路士明顯因技術及表現顧問施治（Petr Čech）跟雷恩搭上線，接洽該支法甲球隊備受好評的門將艾度亞文迪（Edouard MENDY），轉會費據報為2200萬英鎊。

領隊林柏特確認艾度亞文迪已完成體測，「如果一切順利，他將會成為車路士球員」。他未提及是否放棄Kepa，只說「有競爭是正常的事，我們帶來文迪是為了引入競爭，能否擠身陣容當中，視乎各人能否把握機會。」

他認為門將是全隊最困難的位置，因此對門將犯錯予以同情，並指出，「我們去年（在門將位置）作出數次變動，那是個不同的思考過程。我們一直為最佳表現而努力。」

【今夏已落實轉會】

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利物浦收購仲未完

另一邊廂，利物浦接連買入堤亞高艾簡達拿和祖達兩將後，收購傳聞依然停不了。《法國足球》指出，屈福特與利物浦已傾妥3200萬英鎊轉會費，22歲塞內加爾翼鋒伊斯美拿沙亞（Ismaila SARR）的代表正跟利物浦商討個人條款。

與此同時，紅軍亦被指有意借入巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利（Ousmane DEMBELE）。

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