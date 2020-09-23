【意甲】羅馬奇怪行政失誤被判輸波　傳秘書長引咎辭職竟投維羅納

球員失誤導致輸波就聽得多，但意甲的羅馬就因為行政失誤，由1分變0分。羅馬上周六聯賽作客維羅納踢成0：0，賽後被發現踢正選的23歲中場阿馬度迪亞華拉被錯誤當成U22球員註冊，故被判輸0：3。

在今年7月剛滿23歲的阿馬度迪亞華拉上周六正選上陣，為羅馬鎮守防中，踢到89分鐘被換走。不過，羅馬似乎忘記了迪亞華拉已經在7月生日（1997年7月17日出生），仍將他註冊在U22名單之中。意甲賽會認為羅馬違例，判他們上周六以0：3不敵維羅納，由1分變0分。

【23歲阿馬度迪亞華拉正選上陣】

意大利《米蘭體育報》披露，羅馬會上訴，他們表示25人球員註冊名單其實仍有空位，所以他們不是蓄意將迪亞華拉以U22球員身分註冊，實屬無心之失。意甲不是首次發生類似的事件，在2016年薩斯索羅被判0：3不敵佩斯卡拉，因為他們派遣未註冊的球員拉古沙上陣。

傳羅馬秘書長朗高因此事請辭。（Twitter）

另有意大利傳媒消息指，犯下這個行政失誤的羅馬秘書長朗高（Pantaleo Longo）會引咎辭職，但令人奇怪的是，有傳他會轉到維羅納。

【羅馬2020/21球季新球衣】（按圖放大）

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【今夏已落實轉會】