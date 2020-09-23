游泳｜日本泳壇驚現翻版細So　「中國女婿」背妻約女開房個半鐘

日本著名泳手瀨戶大也出軌！有日本雜誌影到這名混合泳世界冠軍與陌生女子到酒店幽會。26歲的瀨戶大也是東京奧運的金牌希望，他在2017年與父母皆是中國人的日本跳水女代表結婚，被內地媒體稱為「中國女婿」。瀨戶大也與馬淵優佳育有兩女，其中幼女在今年3月出生。

日本傳媒《Daily 新潮》今日披露，日本的游泳奧運金牌希望瀨戶大也與陌生女子到酒店幽會。報道指，在9月14日下午約1時，瀨戶大也駕車接載一名女性到一間舊式愛情旅館，他們泊好車後，前後腳進入酒店。約個半小時後，兩人在下午3時半離開酒店。

《Daily 新潮》希望瀨戶大也回應，聯絡了他的經理人公司，對方表示：「瀨戶現在很懊惱……至於那間酒店……總之，不接受採訪。」

日本傳媒《Daily Shincho》影到瀨戶大也與一名女子到酒店幽會。（網上圖片）

瀨戶大也是2016年里約奧運400米混合泳銅牌，他過去贏得多面世錦賽混合泳金牌，包括去年在光州舉行的世錦賽，他贏得200米及400米混合泳兩面金牌。瀨戶大也在2017年與日本跳水隊成員馬淵優佳結婚，兩人育有兩女，長女在2018年6月出世，而幼女就在今年3月出生。馬淵優佳父母都是中國人，所以他被內地傳媒稱為日本泳壇的「中國女婿」。

瀨戶大也擅長混合泳，多次贏得世錦賽冠軍。（Getty Images）

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