【港超聯】理文守死球出事　唐建文插水式頭槌絕殺　傑志升次席

傑志跟理文都有力爭逐今屆港超聯冠軍，兩隊今日（24日）於小西灣運動場互撼。 理文90分鐘內連番被傑志靠死球覓得埋門機會，最終亦因兩個角球而失守，以1：2不敵傑志，爭標形勢急轉直下。

傑志守將李毅凱累積五黃停賽，朴俊烔重返中堅位置，主帥朱志光收起丹尼，改以陳晉一任左閘。受傷的隊長黃洋趕及披甲，夥拍鞠盈智及基爾頓；杜馬思及已獲批准註冊的加維蘭先坐後備。

首輪聯賽及高級組銀牌曾擊敗「藍鳥」的理文同樣有隊長顏樂楓停賽，從飛馬加盟的黃俊皓首度擔正；上場有進帳的中村祐人、外援基華尼頓及陳衍光調任後備，李康廉、亞哥斯達及余沛康獲派正選上陣。

傑志隊長黃洋上場因傷退下火線，今日趕及披甲。（袁志浩攝）

高美斯上半場搶贏近柱位頂入，助藍鳥先開紀錄。（袁志浩攝）

陳晉一角球助攻 高美斯靚走位頂入

理文早段壓前採取主動，但傑志率先創造入球機會，15分鐘有高美斯接應罰球、力壓3名理文守將頂斜，為「黃黑軍團」防線響起警號。理文7分鐘後中路組織撕破敵軍防線，李康廉跟尼迪利互傳後左路窄角度射遠柱，皮球僅僅柱邊出界。

「藍鳥」31分鐘先開紀錄，陳晉一右路開出角球，提早起動的中鋒高美斯擺脫尼迪利看管，衝前柱頂破袁皓俊十指關。理文42分鐘由亞哥斯達禁區內起腳省中黃洋右手而博得12碼，尼迪利一射中鵠，兩軍半場踢成1：1。

【港超聯：傑志對理文圖輯】

+ 8 + 8 + 8

唐建文下半場插水式頭槌攻門得手，傑志以2：1絕殺理文。（袁志浩攝）

角球照辦煮碗 唐建文絕殺理文

今仗「黃黑軍團」防守死球弱點暴露，傑志下半場換入加維蘭，並加強針對理文防線。艾里奧及蘇沙先後把握角球迎頂跟撞射，均製造驚險鏡頭。理文換邊後攻力放緩，66分鐘黃俊皓跑足大半場接應長傳，在丹尼與黃洋夾擊下埋門乏力。直至84分鐘，陳晉一再主理角球，高波傳予後柱的朴俊烔，這位韓籍中堅再二傳至門前，由唐建文飛身頂入空門，助傑志再領先。

理文在最後階段狂攻，反差點被加維蘭與蘇沙單刀拉開紀錄，惟袁皓俊兩度勇救險球。最終傑志以2：1險勝理文，7戰後得13分、以較佳對賽成績壓過理文升上次席，少踢1場下落後榜首的東方龍獅兩分，仍有力問鼎冠軍。至於理文戰績為8戰13分，爭標形勢急轉直下。