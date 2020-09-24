足球轉會│汶萊王子未死心　世上最富有球員離李斯特城轉戰葡超

汶萊王子法基包奇亞（Faiq Bolkiah）2016年成為英超球隊李斯特城球員，因王室資產總值280億美元成為了「世上最富有球員」。 可惜這名汶萊國腳4年以來未曾於英超出場，成為自由身的他為了繼續足球夢，轉投葡超球隊馬里迪莫。

法基為汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）的姪兒，父親為蘇丹傑菲利親王（Jefri Bolkiah）。他曾於2009至2015年間，先後在修咸頓、阿仙奴及車路士青年軍受訓，2016年轉投李斯特城簽約3年，2019年夏天再續約一年。

法基青訓年代曾於修咸頓、阿仙奴、車路士受訓。（網上圖片）

法基曾為李斯特城於歐洲青年聯賽上陣。（網上圖片）

這名翼鋒曾於2016至17年球季，代表李斯特城出戰歐洲足協青年聯賽，據《transfermarkt》記錄他出場5次曾錄得一球助攻。可惜汶萊王子一直未能找到英超出場機會，效力李城4年都未曾於一隊比賽出場。

現時22歲的法基自今年7月完約後成為「失業大軍」，由於沒有太多出場經驗，足球生涯能否繼續成疑。近日成為馬里迪莫一員時直言：「這裏是繼續我足球生涯的最佳地點。」

為延續足球生涯，法基轉投馬里迪莫。（網上圖片）

外國傳媒去年估算汶萊王室資產總值約280億美元，據《transfermarkt》評估，馬里迪莫球員身價市值合共約2170萬美元（1863萬歐元），相差足足1290倍。

法基為汶萊國腳。（網上圖片）

包奇亞家勢顯赫，讓法基可以全情追夢，據外國傳媒報道，他的寵物是一隻老虎，傑菲利親王50歲生日時，就豪擲1630萬美元慶祝，請到已故美國歌星Michael Jackson為他表演。

【今夏已落實轉會】