【英聯賽盃】利物浦輕取林肯城過關　南野拓實閃耀全場

英格蘭聯賽盃第3圈，利物浦作客英甲的林肯城，前線三叉戟全數不在大軍名單中，主帥高普以一眾小將作骨幹，在南野拓實及居迪斯鍾斯分別梅開二度下，結果以7：2大破對手，輕鬆躋身第4圈，下圈將會硬撼阿仙奴。

利物浦作客面對低兩級的林肯城（Lincoln City），主帥高普藉此機會特意讓一眾主力休息，前線三叉戟沙拿﹑沙迪奧文尼及法明奴並未列入大軍名單，高普僅派出雲迪積克任正選領軍，新兵左閘森美卡斯（Konstantinos Tsimikas）同樣在今仗登場，前線則由南野拓實伙拍奧歷治及哈維艾利洛攻堅，另一新兵迪亞高祖達亦在今仗後備入替。

新兵迪亞高祖達今仗首度為利物浦披甲上陣。（路透社）

【英超第3周直播賽程】

與林肯城的實力相距甚遠，即使紅軍以副選應戰亦不成問題，開賽早段由沙基利轟入妙絕罰球開紀錄，為大勝掀起序幕，南野拓實在峨眉月頂順腳熨射再度收死林肯城門將，18分鐘領先至2：0。今仗正選上陣的居迪斯鍾斯（Curtis Jones），在4分鐘內梅開二度，利物浦上半場以4球領先返回更衣室。

居迪斯鍾斯上半場4分連轟兩球。（路透社）

沙基利精彩罰球開紀錄片段：

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利物浦換邊後僅1分鐘再度改寫比數，哈維艾利洛入楔起腳被對方門將撲出不遠，南野拓實後上補中攻入今場第2球。林肯城的泰約艾頓（Tayo Edun）在60分鐘終於「破蛋」，由哈化柏林回收的馬高古積（Marko Grujic）起腳地波射手，林肯城在1分鐘後由守衛蒙斯馬（Lewis Montsma）頭槌再度收窄比分，利物浦末段由奧歷治錦上添花，結果清風送爽大勝7：2，下圈將鬥阿仙奴。

利物浦5名入球功臣：

南野拓實除了梅開二度外，更在完場前交出助攻予奧歷治，高普對於今仗擔任「10號位」的南野讚不絕口，指外界看到他的質素及努力，「我非常喜愛南野拓實今晚的表現，他在場上一貫的落力，即使領先差距多大，他的態度依舊不變，他在前場可以擔任多個位置，我相信外界逐漸看見他的實力。」