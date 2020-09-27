【英超】車路士球迷指Kepa看台狠批隊友　防線漏洞絕非董事長一人

車路士對西布朗上半場令人意想不到落後0：3，直播畫面鏡頭轉向今仗被貶後備的藍軍門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）身上。 Kepa被發現當時正眉飛色舞地向同在看台上的隊友佐真奴「訓話」，球迷再次化身讀唇專家和行為學家分析他一舉一動，「讚賞」他的表現。

今夏豪花超過2億英鎊的車路士，被視為有力問鼎英超錦標強隊之一，面對升班後兩戰皆北的降班熱門之一西布朗，滿以為可能輕鬆全取3分，不料卻有惡夢一樣的開局。

頂着全球最貴門將標籤的阿列沙巴拿加，英超首戰對白禮頓創下加盟藍軍以來第19次禁區外失守，第二仗對利物浦所失第二球，更是因他誤將皮球送到文尼腳下所致。兩場兩次致命失誤，西布朗一戰領隊林柏特棄用Kepa，由於新加盟門將艾度亞文迪（Edouard Mendy）未跟球會操練過，加上舟車勞頓，林柏特決定以後備門將卡巴尼路（Willy CABALLERO）把關。

Kepa不在陣中，車路士防線不見有任何提升，左閘馬高斯阿朗素兩次失誤，加上英超處子戰即戴上隊長臂章的堤亞高施華一次「謝拉特式跣腳」送禮，藍軍爆大冷半場落後0：3。

【Kepa「教波」連環圖】（按圖放大）

Kepa 看台上的表演

雖說三個失球均不是門將責任，兼且勁度、角度十足難以挽救，但即將39歲生日的卡巴尼路仍被外界批評飛撲速度太慢。

Kepa當然知道鏡頭緊緊捕捉他的一舉一動，車路士失球後他似乎有意「擰側面」，專心跟身旁的佐真奴討論，看似正在狠批取代他的卡巴尼路。有球迷擺明車馬諷刺他，「我很喜歡Kepa在看台上分析那個失球……太搞笑了。」

另有球迷指出，「他應該決定放自己後備落場」，嘲諷他2019年聯賽盃決賽時拒絕被時任主帥沙利被調離場。

【英超】車路士對升班馬再現咀咒比數 花2億鎊增援終靠舊將救亡

【Kepa今季被貶前因後果】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

車路士急不及待為Kepa標價

現年25歲的西班牙門將阿列沙巴拿加來自畢爾包，2018年夏天車路士以7160萬英鎊（8000萬歐元）啟動他的違約條款收購，令他成為全球身價最高門將。他一度是全球最被看好新一代門將之一，加盟藍軍首個球季尚算稱職，上季表現開始下滑，更出現聯賽盃決賽的「拒絕被調離陣」事件。

Kepa無論任何時間總是自信十足，惟禁區外失球數字相當高，也是上季英超20隊正選門將中成功撲救率最低一人。林柏特早已對他不滿，曾一度將他打入冷宮，礙於後備卡巴尼路年事已高，上陣時同樣犯下不少失誤，才復任正選。

至近日球隊已從法甲球隊雷恩買入艾度亞文迪，盛傳車路士有意今夏借走Kepa，為來季賣走他作準備。今年由於新冠肺炎疫情關係，全球各大球會銀根短缺。消息指，車路士希望先外借Kepa為他持續爭取曝光機會，令他的身價不致跌得太慘，然後明年最少收回4000萬英鎊。

【今夏已落實轉會】