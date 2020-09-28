【意甲】C朗拿度再創生涯里程碑　祖雲達斯十人鬥羅馬2：2和波

「P牌」領隊派路首戰旗開得勝後，意甲第2輪作客羅馬，祖雲達斯的拉比奧特下半場被逐，幸得C朗拿度挺身而出，祖雲達斯逼和羅馬2：2。 C朗拿度今仗梅開二度，雖然未能協助球隊全取3分，但他再創個人里程碑，成為史上首個在歐洲五大聯累積450個入球的球員。

意大利一代中場名將派路今季走馬上任，成為祖雲達斯主帥，首度領軍，開鑼戰以3：0擊敗森多利亞，取得執教生涯首場勝仗。

C朗拿度挺身而出，主帥派路免於錄得首場敗仗。（Getty Images）

英超賽場多個手球引致球隊輸12碼，羅馬主場對祖雲達斯一仗亦然，維列度（Jordan Veretout）禁區頂起腳，省中拉比奧特舉起的右手被判罰12碼，維列度親自操刀，門將施捷斯尼「捉到路」惟未能撲出，羅馬31分鐘先拔頭籌。

C朗拿度上半場末段左路個人突破，擺脫對手殺入禁區，傳球時省中羅倫素柏歷堅尼的左手博得12碼，C朗一手包辦輕鬆建功，追成1：1平手。

羅馬的維列度今仗連下兩城，可惜未能助球隊取勝。（Getty Images）

不過，祖雲達斯在上半場補時階段再度失守，羅馬一次反擊，三打一面對古達度，米希達利恩橫傳予維列度近射成2：1，補時1分鐘極速再度領先。主隊換邊後有黃金機會擴大比分，隊長迪斯高禁區內擺脫兩名守衛，近12碼點無人看管下起腳，可惜射中柱彈出。

祖雲達斯及後再打少一人，拉比奧特中圈「甩腳」後情急落腳攔截從後踢跌對手，球證向拉比奧特出示第2面黃牌，兩黃一紅被逐，祖雲達斯陷入劣勢。

拉比奧特從後踢跌米希達利恩，兩黃一紅被逐。（影片截圖）

「老婦人」落後兼十人應戰，C朗拿度再度挺身而出做救世主，丹尼路右路落底傳中，C朗力壓對方守衛頭槌破網，69分鐘再度扳平。及後兩軍未有增添紀錄，結果以2：2握手言和。

C朗拿度梅開二度，協助祖雲達斯逼和羅馬。（Getty Images）

縱然未能獲勝，C朗依然在今仗找到正面之處，在社交網站表示：「雖然戰績不是我們想像，但以這種團結精神，球隊必定可以變得更強。」

今仗梅開二度，C朗創下另一里程碑，他在歐洲五大聯賽中累積攻入450個入球，成為史上第一人，生涯再添一個紀錄。

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C朗拿度在三大聯賽轟入450球，成為史上第一人。（Getty Images）

C朗過往三大聯賽入球（按圖放大）：

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