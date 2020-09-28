【西甲】美斯正選助巴塞隆拿首戰奏凱　17歲新星半場奠定勝局

你有你生活，我有我忙碌。依依不捨喊住離開巴塞的蘇亞雷斯在馬體會地標戰梅開二度，「想走但走唔到」的美斯在巴塞隆拿今季西甲首仗亦開齋。 經歷內亂的巴塞隆拿在凌晨主場大勝維拉利爾，予人希望的除了美斯上陣有入球，更是「神童」安素法迪，僅用一個上半場已證明有能力擔大旗。

暑期經歷「美斯離隊風波」、逼走功臣等內亂，巴塞隆拿在新帥朗奴高文帶領下重新上路。

經歷合約糾紛但決定留隊的美斯是當然正選，前線擔任箭頭的拍檔已沒了好友蘇亞雷斯，而是基沙文。外借拜仁捧起歐聯冠軍的菲臘比古天奴，今季留隊披上14號球衣擔任正選。一切鋒芒，被「小師弟」的出色表現搶走。

蘇亞雷斯地標戰領風騷 哥斯達預言「惡人組合」成功之道

安素法迪新季獲委以重任，首戰已經「有貨交」。（Getty Images）

神童擔正 半場2入球1助攻

去季嶄露頭角的17歲新星安素法迪（Ansu FATI）以正選左翼上陣，上半場未夠20分鐘已經梅開二度。15分鐘，佐迪艾巴接應後場長傳，在底線回傳到禁區頂，法迪後上掃把腳撞射，角度恰好，先開紀錄；4分鐘後接應古天奴直線殺入禁區，窄位射近柱而再下一城。

美斯心底話送別蘇亞雷斯 IG貼相有次序流露不捨之情

傳承。（Getty Images）

新球季有個好開始，法迪入球後間接助攻美斯。他於35分鐘殺入禁區，博得馬里奧加斯柏（MARIO Gaspar）犯規，獲判12碼。

美斯操刀射入後，上半場完場前的傳送逼得柏奧托利斯（Pau TORRES）解圍失誤擺烏龍。

美斯輕鬆射入12碼，這季會否是最後一季為巴塞隆拿披甲？（路透社）

世界盃得主 養傷10個月後復出

巴塞隆拿帶着4球返回更衣室，下半場安於穩守，小將如法蘭斯高查卡奧（FRANCISCO TRINCAO）、柏迪（PEDRI），以及祖雲達斯加盟的比真歷（Miralem PJANIC）都以後備上陣。重傷復出的法國前鋒奧士文尼迪比利（Ousmane DEMBELE）亦自去年11月首次上陣。

奧士文尼迪比利，歡迎回來。（Getty Images）

球隊以4：0取勝，居功至偉的法迪賽後大賣口乖：「與美斯同場比賽是兒時夢想，現在成真了。他經常幫我，不論訓練或比賽都指導我。」

首次領軍的朗奴高文，大讚法迪的表現已臻完善，亦回應沒有正前鋒的問題，「有個9號位當然好，但我們沒有，都可以完美進攻」。

「日本美斯」久保建英後備上陣，遇上美斯。（Getty Images）

美斯在歐聯8強大敗予拜仁出局後表明要執行自由離隊的合約條件，尋找新東家。會方指執行條件的限期已過，要離隊須支付7億歐元違約金，結果美斯決定留隊，執行最後一年合約。

不過，朗奴高文上任後表明要換血，美斯多位戰友如蘇亞雷斯、拿傑迪錫及維達爾，近日已經分別離隊。



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朗奴高文的說法，難怪會出「侮辱性」出價求購拿達路馬天尼斯。（美聯社）

【朗奴高文傳聞巴塞點將錄】