【美職聯】希古恩地標戰12碼即宴客　國際邁阿密3球不敵費城聯

由祖雲達斯轉戰美職聯的阿根廷球星希古恩，首場代表國際邁阿密出戰，該名32歲的阿根廷前鋒地標戰便有「開齋」黃金機會，操刀主射12碼卻一飛衝天，結果球隊0：3不敵費城聯。

希古恩早前與祖雲達斯解約，以自由身轉戰美職聯，加盟碧咸旗下的國際邁阿密（Inter Miami），與舊隊友馬度迪重逢，成為隊中最具名氣的球員。

今仗前在美職聯僅取3勝的國際邁阿密，在東岸下游徘徊，如今希古恩加盟後，希望增強戰力，提早脫離下游位置。

祖雲達斯傳斟基奧特好事近 希古恩勢赴美職對壘親兄

希古恩今場首仗在美職聯正選登場。（國際邁阿密Twitter截圖）

國際邁阿密今仗作客東岸前列的費城聯（Philadelphia Union），穿上9號球衣的希古恩正選登場，初到美職賽場，希古恩當然希望取得入球，他在上半場中段一扣一射高出，甚具威脅。

希古恩及後接應隊友傳中，無人看管下盡顯功架，原地使出倒掛金勾，對方門將早已投降，惟皮球僅僅中柱斜出，確實欠運。希古恩戰至上半場末段，接應隊友長傳殺入禁區，以身位保護皮球回傳予隊友起腳斜出，不過希古恩越位在先。

希古恩施展倒掛，可惜射門僅僅斜出。（國際邁阿密Twitter截圖）

【希古恩地標戰表情包】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

費城聯由安東尼方坦拿（Anthony Fontana）及伊仙奴先後建功，國際邁阿密在70分鐘落後兩球，在75分鐘有黃金機會收窄比數，希古恩成為劊子手操刀12碼，右腳勁射斜出，皮球直飛上看台，費城聯球員「開心到跳起」，並疑似以說話觸怒希古恩，其他球員隨即上前分開，調停事件。

希古恩無緣助球隊追近比數，亦未能取得美職聯首個入球，最終費城聯以3球淨勝國際邁阿密。

希古恩12碼宴客後，疑因對手的說話被觸怒，差點發出衝突。（Getty Images）

希古恩12碼宴客片段：

希古恩球王片：

英超今晚及第4輪直播賽程（按圖放大）：