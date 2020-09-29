【英超Fantasy】Week 3「冇路捉」　尼日利亞玩家憑信念破百封王

英超第3輪賽事出現不少意外賽果，10戰只得韋斯咸及利物浦能於主場贏波，曼城更被李斯特城怒炒2：5。今周可謂「冇路捉」，全球平均分只得43分，可見大家都「損手爛腳」。尼日利亞玩家有4名今周最佳球員，更Triple Cap李斯特城的占美華迪，成為今周最高分玩家。

韋斯咸、阿士東維拉各有兩名球員打入今周Fantasy 139分的最佳陣容，西布朗的哥林羅賓遜對車路士一戰攻入兩球，成為今周最高分前鋒之一。不過，今同周最高分球員必數占美華迪。

英超Fantasy Week 3最佳11人。（網上圖片）

這名「愈老愈恐怖」的「華Dee」對曼城的大戰，作客射入兩個十二碼及一個精彩的「後抽」入波，助李城以5：2大勝。華迪今周入3球加上Bonus Point得17分。

英超Fantasy Week 3最佳11人：

+ 5 + 5 + 5

由於今周有不少令人意外的賽果，故要爆分突圍一點都不易。不過，尼日利亞玩家Muhammad Galadima的Muha Team，在這樣難以預料的一輪仍可以破百，以119分成為Week 3最高分玩家，其一大原因就是「揀啱隊長」。

Week 3最高分玩家陣容。（網上圖片）

李斯特城作客曼城在今周之前5戰皆北，領隊羅渣士對曼城的戰績亦不算突出。不過，華迪對Big 6不時都有入球，今仗前英超對曼城已有5球進賬，Galadima似乎就是看中這一點，在今周仍選華迪做隊長，更動用Triple Cap的功能卡，從而豪取51分。

今周前華迪對Big 6入球紀錄：

Jamie Vardy's Premier League goals record against the 'Big Six':



8 vs. Arsenal

7 vs. Liverpool

5 vs. Man Utd

5 vs. Man City

5 vs. Spurs

4 vs. Chelsea



He's having a party 🍾 pic.twitter.com/mLQryCRvE6 — Coral (@Coral) April 28, 2019

Week 3最高分玩家陣容：

+ 5 + 5 + 5

不過，華迪因傷退下火線，現時正處於「黃色感嘆號」，Fantasy指他下周主場對韋斯咸有75%可出場，或許需要再變陣。

英超第4輪直播賽程（按圖放大）：