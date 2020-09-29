【足球轉會】身價勁低仍無球會出價　利物浦靚仔門將外借柏林聯

兩年前一場歐聯決賽，利物浦失落冠軍，足球界則損失一個年輕有為的門將。 兩次致命失誤，令卡利奧斯（Loris Karius）成為外界笑柄、部分利迷狙擊對象，至今仍未從那仗陰霾中走出來。被利物浦告知在隊中無前途，身價趺至600萬英鎊仍乏人問津，球隊英超開季三連勝跟他毫無關連，無聲無息被外借至柏林聯。

卡利奧斯2016年夏天從緬恩斯加盟紅軍，上陣次數停留在2018歐聯決賽的第49場。那次之後，利物浦買入巴西門將艾利臣，他被外借至比錫達斯，兩年為這支土耳其球隊上陣67場，最終卻變成無糧出的勞資糾紛鬧劇，提早回到英國。

紅軍以疫情理由，叫他不用歸隊報到和操練。至球季完結，正式歸隊跟操，不久即被告知球隊沒有他的位置。曾是利物浦正選門將，仍在27歲當打之年，轉會費定在600萬英鎊，依然沒有球會出價。

轉會窗尚有一星期關閉，他的去向終有着落。德甲球隊柏林聯宣布借用卡利奧斯一年，合約當中並無買斷條款。他在新球會有一熟悉面孔──早前已外借柏林聯的23歲利物浦前锋阿禾尼爾（Taiwo Awoniyi）。

利物浦門將卡利奧斯外借柏林聯一年。（Instagram@loriskarius）

【卡利奧斯因為她才去柏林？】（按圖放大）

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去柏林全因為她？

卡利奧斯表示，「我期待在柏林聯有個新開始，很開心可以再次在德甲作賽。」他大讚柏林聯是一家「特別的球會」，「我希望可以成為這個正面發展計劃的一部分，達成球隊成功留在德甲的目標。」

即使沒有球會願意出價收購，他回歸德甲的消息不絕於耳。早前有傳哈化柏林有意借用，如今加盟柏林市另一支球隊，亦被指「有段古」。消息指卡利奧斯的模特兒女友Sophia Thomalla香閨位於柏林，因此他只會選擇位於柏林的球會。現年30歲的Sophia有樣有身材，兩人外形合襯，不時在Instagram曬恩愛。

【被足球耽誤的模特兒卡利奧斯】（按圖放大）

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利物浦當年以475萬英鎊買入卡利奧斯，他一度被視為德國國家隊門將接班人，取代米洛列特成為紅軍正選門將後前途一片光明，外形俊朗的外表令他在球場內外均是焦點──直至那場改變他足球軌跡的歐聯決賽。

由英超冠軍球隊改投德甲護級分子，但願他回到家鄉可逐漸重拾自信，挽救職業生涯。他跟紅軍合約至2022年才屆滿。