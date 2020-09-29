【足總】周年大會拒傳媒入場採訪　羅傑承建議港足主帥減薪

香港足球總會早前被審計報告揭露管理問題，曾承諾會改善管治、增加透明度。 外界關注足總如何善用公帑，會方原於今年3月31日舉行周年大會，公布上個財政年度已審計之賬目及核數師報告等資料，惟會議因疫情押後至今日（29日）閉門舉行。

足總今晨在傳媒查詢下才公布會議消息，並以「場地人數限制」及「需保持社交距離」為由，謝絕傳媒入內採訪。

直至會議正式開始（下午6時半）前6分鐘，足總又突然以視像會議形式開放周年大會予傳媒旁聽，卻稱因需達到亞洲足協要求，僅提供即時傳譯的英語音軌。

足總周年大會今日（29日）在奧運大樓閉門舉行，謝絕傳媒入內採訪。（足總提供）

足總主席貝鈞奇在會後受訪，為閉門安排解畫。（袁志浩攝）

球會未交齊文件 資格照獲批

足總主席貝鈞奇於會後受訪，強調會方將加緊跟傳媒溝通，他稱周年大會以通過會議紀錄等為主，個人認為「沒有特別新聞（價值）」。有記者追問此應否由主辦方下判斷，貝鈞奇則承認，會上表決投票權會員等事項，符合新聞角度。

足總在會上通過接納車路士足球學校(香港)、凱景、理文、龍門及和富社會企為投票權會員，惟車路士足校職員名單上僅得一名秘書，凱景則沒有提供法規副本等文件，引起部份會員質疑。貝鈞奇解釋，香港法例上容許公司只得一名董事，最關鍵因素是該球會有否參加旗下聯賽，「我們歡迎有參加聯賽、對足球有貢獻的球會成為會員。」

有球會在未向足總提交所有文件的情況下，最終獲通過成為足總「具投票權會員」。（足總提供）

富力來年可再申請正式會員 不影響踢亞洲賽

富力去年已被否決成為投票權會員的資格，貝鈞奇指該會曾再向足總查詢，惟條例已規定球會於1年內不能申請資格兩次。然而，此舉並不影響富力參戰下季亞洲賽的資格，因亞洲足協日前已確認相關條件及細節。

至於有關富力職員疑似違反隔離令，貝鈞奇透露足總仍在跟進案件，並已咨詢醫事顧問容樹恆的意見，限制兩人短期內不能進入「隔離泡泡」內。

香港飛馬會長羅傑承透露，自己在會上建議調整港隊主帥麥柏倫的薪酬及合約安排。（袁志浩攝）

下季開鑼日或改期 羅傑承建議港足主帥減薪

今季港超復賽將於下月11日煞科，來季原定在10月24日展開，但貝鈞奇指賽期或再有調動，將於10月7日召開港超聯會議再作商討。「暫時只得9隊角逐，但沒參戰復賽的球隊很輸蝕，考慮到外援簽證、來港、隔離等問題，開鑼日或會押後。」

香港飛馬會長羅傑承亦有出席周年大會，他指疫情下英超教練或球員亦需減薪，因此建議調整香港隊主帥麥柏倫的薪酬，「早知道港隊沒有比賽，何不讓他早點返回家鄉或減薪？其他高層的薪金也要下調，足總說會交由董事局決定。」貝鈞奇補充，足總至今未展開新行政總裁的招聘程序，將檢討其薪酬水平；至於港隊主帥方面，足總會尊重現有的合約細節。