【英超】利物浦又有新兵確診新冠肺炎　盼堤亞高趕及對愛華頓復出

利物浦宣布新加盟的中場堤亞高艾簡達拿確診新冠肺炎，肯定錯過未來兩場賽事。

利物浦昨晚透過官方網站公布，29歲的西班牙中場堤亞高艾簡達拿對新冠肺炎測試呈陽性反應，需要至少自我隔離10日。這意味住這名今夏由拜仁慕尼黑加盟的新援，肯定錯過周四對阿仙奴的英聯盃以及下周日對阿士東維拉的英超。堤亞高艾簡達拿最快可以在今月中國際賽期後作客愛華頓的默西賽德郡打吡中復出。

利物浦宣布堤亞高對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應。（利物浦官網截圖）

利物浦的聲明指，堤亞高艾簡達拿有輕微病徵，但整體健康狀況理想，而且持續好轉；利物浦會依從當局對新冠肺炎的處理指引，堤亞高會自我隔離。利物浦的隊醫表示，堤亞高自願向外界公開他染上新冠肺炎的消息，並指他的情況「OK」，希望他完成隔離後盡快歸隊操練。

英超周一公布今輪職球員的病毒檢測結果，在接受檢測的1595名職球員中，有10人對病毒呈陽性反應，相信堤亞高是其中之一，確診人數創開季以來的新高。

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】

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堤亞高加盟以來，僅於第2輪英超對車路士中後備入替，他在上周英聯盃對林肯城以及周一聯賽對阿仙奴都未有披甲。在周一聯賽對阿仙奴前，利物浦領隊高普有講到堤亞高的缺陣，但沒有透露他染疫，高普僅說：「在國際賽期後，他會沒有問題的，我肯定。」

利物浦今夏主要簽入3名新兵，其中兩人都染上新冠肺炎，除堤亞高外，3周前有報道指，希臘左閘森美卡斯在的國家隊集訓中確診新冠肺炎，但他現已痊癒。

據利物浦市議會的數據，近期新冠肺炎的疫情惡化，在9月1日，利物浦一周有94人確診，但如今一周的個案多達1323宗。

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